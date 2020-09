FOTO:Slovaka z laserji dokazala, da se da, še kaj narediti za Bled

Košček raja je tudi v Tržiču Preberite še:

FOTO: Mirko Kunšič

Letošnji Blejski strateški forum (BSF) sovpada s 40 letnico podpisa sporazuma predstavnikov sindikata Solidarnošć s poljsko vlado in začetkom delovanja neodvisnih sindikatov.Na pobudo poljske delegacije in njihovega premiera, ki je bil na BSF, skupaj s kolegi Madžarske, Hrvaške, Češke, Bolgarije in Srbije, je slovaško podjetje KVANT, ustanovljeno pred četrt stoletja, napisalo računalniški program za projekcijo logotipa sindikata Solidarnošć.Tega je vodila. Sindikat, ustanovljen v Gdansku je imel že prvo leto 10 milijonov članov. Imeli so osrednjo vlogo pri spremembi političnega sistema na Poljskem. Walensa tri leta kasneje prejme Nobelovo nagrado za mir in sedem let kasneje postane predsednik Poljske.iz Kvanta in njegov mladi pomočnik, Slovaka, sta poskrbela, s štirimi laserji, za projekcijo večernega šova. Logotipa in dodatka 40 let, na grajsko skalo Blejskega gradu. Naprave sta postavila na zunanji terasi Kavarne Park. Včeraj je bila generalka, danes zvečer premiera, ko so ugasnili luči, ki osvetljujejo grajsko skalo.Martin nam je povedal, da je bila izbira pravega tona barve logotipa Solidarnošć zahtevna, a mu je bilo v veselje. Le obiskovalcev zaradi slabega vremena ni bilo prav veliko.»Veleposlaništvo republike Poljske v Ljubljani pa je, ob sodelovanju in pomoči blejskega župana, prof.in prijaznih uslužbencev občine Bled poskrbelo za vsa potrebna dovoljenja za večerno projekcijo,« nam je povedalaHkrati pa sta Slovaka z laserji dokazala, da se da, če se le hoče, še kaj narediti za obiskovalce Bleda. S projekcijami ne pride do nobenih poškodb skal, za tem šovom se ne kadi, kot se je vsa leta, ko so stotisoči prihajali na Bled gledat ognjemete in uprizarjali tudi zasebne.Laserske snope in s tem naprave so začeli razvijati in preskušati v šestdesetih letih. Laser je ojačanje svetlobe s spodbujenim sevanjem valovanja velikih intenzitet. To velja za laserje v industriji in vojski, medtem, ko so komercialni laserji in s tem projekcije veliko manj intenzivne, za ljudi pa atraktivne.