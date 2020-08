Slovenija uspešna na svetovnem mladinskem festivalu v košarki 3X3

Veslaška pustolovščina po Ljubljanici Preberite še:

Na svetovnem mladinskem festivalu košarke 3x3 se je predstavilo po osem ekip v dekliški in fantovski kategoriji. Sodelujoče ekipe so najprej nastopile v skupinskem delu, kjer so se po enokrožnem sistemu pomerile vsaka z vsako.Slovenski reprezentanci deklet in fantov do 18 let sta prikazali zelo dobre igre in se uvrstili v polfinale, kjer so dekleta morala priznati premoč Estonkam, fantje pa srbski reprezentanci do 20 let. V boju za tretje mesto so Slovenke nato s 15:10 ugnale Čehinje, Slovenci pa so s 16:21 izgubili z Izraelom.Dekliško reprezentanco so sestavljali(vse ŽKD Ježica) in(ŽKK Slovenske Konjice), v fantovski zasedbi pa so(Ježica),(oba LTH Castings Škofja Loka) in(Zagorje). Trener obeh reprezentanc in vodja poti je, selektor reprezentanc v košarki 3x3:«Fantje in dekleta so se v močni konkurenci odlično odrezali. Dekleta so na koncu osvojila odlično tretje mesto in s tem dokazala, da se v ženski mladinski košarki dela zelo dobro in hkrati pokazala tudi velik potencial v košarki 3x3. Fantje so se pomerili s tremi starejšimi reprezentancami, a so se tudi z njimi odlično kosali. Upam, da se bodo v športu stvari sedaj počasi postavili v ustaljene tirnice in se bomo lahko v miru ter kvalitetno pripravljali na olimpijsko leto.«Hkrati s svetovnim mladinskim festivalom v košarki 3x3 je v Debrecenu potekal tudi prvi izmed treh klubskih članskih turnirjev svetovne serije. Državni prvaki iz Pirana so nastope končali v četrtfinalu, kjer so jih izločili kasnejši zmagovalci, zasedba Limana.