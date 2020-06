Slovenka prikolesarila na »Everest«

Nadzor nad egom tudi v rekreaciji Preberite še:

FOTO: Miroslav Cvjetičanin

je že uveljavljeno ime v svetovnem amaterskem kolesarstvu. Laura je bila v svoji starostni kategoriji že svetovna prvakinja v cestnem kolesarstvu kot tudi v vožnji na čas.Tokrat se je odločila za poseben izziv: prekolesariti višino najvišje gore na svetu Mount Everesta. Čas: neomejen, samo da je v enem kosu, kolesariti je nujno samo v en in isti hrib, se pravi gor in dol, dokler ne dosežeš 8848 višinskih metrov.Lauri je to uspelo v samo v 11 urah in 27 minutah! Prevozila je kar 177 kilometrov. To je tretji najboljši ženski rezultat na svetu in seveda najboljši v Sloveniji. Izbrala si je klanec v Povljah pri Kranju, vasico pod Storžičem, klanec je prevozila kar 92-krat. Klanec je dolg 950 metrov in ima 90 metrov višinske razlike. Povprečni naklon je devet odstotkov, vmes se dvigne tudi do 13 odstotkov.Laura je bila zlata maturantka in triatlonka, ki se je med študijem preusmerila v kolesarstvo. Je doktorica veterinarske medicine. Dela kot mlada raziskovalka na veterinarski fakulteti.