Slovenska fitnes iniciativa poziva k odprtju vadbenih centrov

Opozorilo: Spoštovani športni prijatelji, v času do konca pandemije upoštevajte uradne strokovne smernice za zmanjšanje možnosti prenosa virusa ter lokalna in državna pravila glede potrebne medsebojne fizične razdalje, pravil uporabe javnih športnih objektov, vadb večjega števila rekreativcev in večjih druženj nasploh.

Strokovni delavci, lastniki rekreativnih centrov, drugi izvajalci športno-rekreativnih fitnes programov in navsezadnje tudi vadeči menijo, da je skrajni čas za vzpostavljanje postopnega delovanja fitnes centrov in drugih športno-rekreativnih centrov te panoge v Sloveniji.Več kot 200 športno-rekreativnih fitnes vadbenih centrov je v Sloveniji, iniciativi se jih je pridružilo nekaj več kot 50. V okviru iniciative so pristojne pozvali, da ob sprejetju odločitev o odpravi ukrepov za zaščito pred širjenjem koronavirusne bolezni upoštevajo njihove predloge in čim prej razmislijo o ponovnem zagonu športno-rekreativnih centrov.Opozarjajo na velike izgube fitnes sektorja v Sloveniji, saj so ukrepi centre zaprli sredi najvišje letne sezone, to pa bo (in je že) prineslo velike izgube, posledice pa bodo hude – od odpuščanja delavcev do zapiranja vadbenih centrov. Na evropski ravni gre za številko ena med športnimi aktivnostmi, saj je kar 64,8 milijona Evropejcev vključenih v fitnes vadbene programe.Že nekaj držav v Evropi ima odprte športno-rekreativne centre in ni razloga, da ne bi temu sledili tudi v Sloveniji, seveda z zgledom dobre prakse in po priporočilih EuropeActive, vodilne evropske organizacije na tem področju. V sredo vadbene centre odpirajo tudi v sosednji Hrvaški, kjer je podobna epidemiološka situacija. Iniciativa pripravlja priročnik, smernice ob ponovnem odprtju, ki bo izdelan na primerih dobre prakse nekaterih evropskih držav, predstavljen pa bo predvidoma v sredo.Fitnes iniciativa opozarja tudi, da do sprejetja Sklepa o prepovedi dela ni bilo zabeleženih primerov prenosa okužbe znotraj tega področja in da ta dejavnost pomeni kulturo telesa. Trdno pa tudi verjamejo, da bo največje število uporabnikov in tudi ponudnikov storitev zelo vestno pristopilo k izvajanju in spoštovanju sprejetih postopkov in ukrepov za varno delo.Prav redna vadba in uravnotežena prehrana sta ključni za izgradnjo močnega imunskega sistema, ki se uspešno bori z virusi in okužbami. Zato je izjemno pomembno, da se tovrstne dejavnosti nehajo omejevati, saj bi moralo biti splošno dobro stanje zdravja državljanov pristojnim še posebej zdaj na prvem mestu.***Maj Tasič