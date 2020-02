Slovenska olimpijska hiša bo stala v središču Tokia 

Pred več kot 80 pomembnimi japonskimi gosti in predstavniki slovenske gospodarske delegacije, ki je v teh dneh na obisku Japonske. Foto Matej Družnik

Samo še 170 dni pred olimpijskimi igrami je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez na lokaciji, kjer bo Slovenska hiša med olimpijskimi igrami, podpisal pogodbo s podjetjem Eles, ki je postalo glavni partner Slovenske hiše, ki jo bo med olimpijskimi igrami v japonski prestolnici, organiziral OKS.Pred več kot 80 pomembnimi japonskimi gosti in predstavniki slovenske gospodarske delegacije, ki je v teh dneh na obisku Japonske, sta predsednika OKS-a Bogdan Gabrovec in mag. Aleksander Mervar, direktor ELES-a podpisala pogodbo, ki bo še dodatno poudarila odlično sodelovanje ELES-a, japonske agencije NEDO in Hitachija v projektu NEDO.Predsednik OKSje ob tem po povedal: »Najprej bi se rad iskreno zahvalil družbi ELES. Skupaj z njimi in državo Slovenijo ter ostalimi partnerji, bomo postavili Slovensko hišo v samem centru Tokia in prepričan sem, da se bo pomembnim gospodarskim sestankom pridružilo tudi kakšno slavje ob osvojeni kolajni slovenskih športnikov. Naš cilj je, da postavimo najbolj prepoznavno Slovensko hišo doslej, ki bo središče gospodarskega, turističnega, športnega, gastronomskega in kulturnega dogajanja, povezanega s Slovenijo. Res upam, da bo čim več slovenskih podjetij, ki sodelujejo z japonskimi izkoristilo priložnosti, ki jih bo ponujala Slovenska hiša«.»Pred časom bi bilo nemogoče ali vsaj skrajno nenavadno, da bi ELES, sistemski operater slovenskega elektro omrežja postal glavni partner Slovenske olimpijske hiše v Tokiu. Vendar ravno naš primer kaže, da so lahko tudi firme v državni lasti uspešne pri sodelovanju v visokotehnoloških mednarodnih projektih, tudi s partnerjem iz ene izmed tehnološko najrazvitejših držav sveta. Zato tudi odločitev, da podpišem to pogodbo, ni bila težka. Še posebej, če se zavedamo, da je ELES s projektom NEDO Republiki Sloveniji zagotovil 20 mio EUR nepovratnih sredstev in to ne v denarju, temveč v visokotehnološki opremi, katera nam bo skupaj z ostalimi projekti iz sfere pametni omrežij omogočila lažji prehod v nizkoogljično družbo«, je po podpisu pogodbe povedalSlovenska hiša bo locirana v trinadstropni restavraciji na, v bližini olimpijske vasi, kar bo tudi športnikom omogočilo, da se bodo udeležili mnogih dogodkov, ki ji ekipa Slovenske hiše že skrbno pripravlja. Prav pomen programskega dela je izpostavil tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti: »Na poslovnem področju je Japonska identificirana kot eden izmed ključnih trgov s katerimi želimo v Sloveniji razvijati poslovno sodelovanje.Tokio, kjer so olimpijske igre bile že leta 1964, takrat je ambasador Slovenske hiše, osvojil zlato in bronasto kolajno v gimnastiki, bo olimpijske igre gostil med 24. julijem in 9. avgustom. Generalni sekretar OKSje poudaril, da se v Olimpijskem komiteju Slovenije na olimpijske igre temeljito pripravljajo in spremljajo športnike, ki izpolnjujejo olimpijske norme: »Trenutno lahko povem, da imamo do danes, ko kvalifikacijsko obdobje še ni zaključeno, že potrjenih 24 kvot v 9 individualnih panogah, načrtujemo pa udeležbo še v najmanj 5 individualnih panogah ter močno upamo, da tudi v najmanj 1 oziroma prvič v zgodovini v 2 kolektivnih panogah – rokometu in košarki. Pomeni, da bi se Slovenija lahko udeležila iger z okoli 70 športniki, skupaj s spremstvom bi število naraslo na okoli 130 oseb«.Dve od športnic, ki se borita za nastop na olimpijskih igrah sta tudi sestriin, ki sta v teh dneh v Tokiu na pripravah za zadnji del olimpijskih kvalifikacijskih tekmovanj v judo in sta kot prvi med športniki – kandidati za nastop na olimpijskih igrah obiskali Slovensko hišo, v katere pripravo je vključeno tudi veleposlaništvo Slovenije v Tokiu. »Veleposlaništvo bo nudilo najboljšo možno podporo slovenskim športnikom in olimpijski reprezentanci Slovenije, nadaljevalo s promocijo Slovenije in njenih lepot ter negovalo prijateljske vezi med Slovenijo in Japonsko tudi pred in med olimpijskimi igrami«, je povedala veleposlanica Slovenije v Tokiu,Olimpijski pozdrav,Brane Dmitrović, OKS