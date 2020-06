FOTO:Slovenske gore, kot jih še ni bilo

Turistični bon bo unovčljiv tudi v gorskih kočah Preberite še:

Osnovna priporočila za vse dejavnosti v planinstvu

Po epidemiji se je spremenil tudi najčistejši zrak, tam zgoraj, kjer ni greha. Ne da bi koga strašili, vendar je res tako. Rekli boste, pa kaj, mar se ni vse nekoliko spremenilo, predvsem prava mera pretiravanja z nepotrebno skrbjo.Tudi to drži, a svoja življenja moramo varovati sami in to bomo najlažje storili, če bo vsakdo najprej pazil nase in bo potem manj dela z drugimi, kajne? Preprosto, a zelo učinkovito.Planinska zveza Slovenije je poslala v obvestilo, uk in poduk ukrepe, ki so zelo berljivi in predvsem zelo pomembni. Ničesar niso prepustili naključju, samo zdravi planinski pameti, zajeli so vse, mi pa moramo to prebrati in upoštevati, ko bomo tam nekje zgoraj, ali v plezalni steni ali samo na čaju v planinski koči ali na užitkarski turi turnega kolesarjenja.Z 18. majem so lahko planinske koče odprle vrata tudi za strežbo v notranjih prostorih, možno je tudi prenočiti. Za individualno rekreacijo odpirajo vrata tudi plezalni centri. S 23. majem so se sprostile omejitve na področju športnih programov, tako da se lahko ponovno izvajajo športne dejavnosti v športnih objektih in na površinah za šport v naravi (tudi v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov).Vadba je dovoljena registriranim športnikom, prav tako so dovoljeni prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših. Med navedeno seveda spadajo tudi planinske dejavnosti vseh oblik, treningi in vadba športnega plezanja ter tečaji in usposabljanja.Planinska zveza Slovenije je pripravila posodobljena priporočila za hojo po planinskih poteh, zavarovanih plezalnih poteh, turno kolesarjenje, turno smučanje, alpinizem, športno plezanje v plezališčih in športnih dvoranah, druge dejavnosti v gorskem svetu in ob obisku planinskih koč po preklicu epidemije koronavirusa.Cilj priporočil PZS je zmanjšanje tveganja za okužbe, kajti še vedno je treba pri izvajanju športnih dejavnosti upoštevati navodila NIJZ, ki jih dobite na njihovi spletni strani.Osebno zdravje; dejavnosti se udeležite le popolnoma zdravi. Bodite odgovorni in ostanite doma, če kašljate, kihate, imate izcedek iz nosu, se slabo počutite … in s tem preprečite potencialno širjenje okužbe. Upoštevajte varnostno razdaljo metra in pol. V izjemnih primerih, ko tega ni mogoče zagotoviti, uporabite zaščitno masko za nos in usta. Poleg osnovne planinske opreme in opreme, ki je nujna za varnejše izvajanje določene planinske dejavnosti, imejte v nahrbtniku stekleničko razkužila za roke in zaščitno masko za nos in usta, lahko tudi ruto.Uporabljajte lastno opremo. Skupno opremo razkužite pred uporabo. Čiščenje plezalne opreme s kemičnimi sredstvi se odsvetuje, saj lahko poškodujejo plastične in tekstilne dele, razgrajujejo pa tudi vlakna in spreminjajo sestavo spojin v materialu.S tem oprema spremeni lastnosti in lahko v ključnih trenutkih popusti. Podjetje PETZL, ki poleg proizvodnje plezalne opreme v svojih laboratorijih in središčih testira vso opremo, svetuje 72-urno karanteno opreme oziroma ročno čiščenje opreme s toplo vodo, ki ima temperaturo največ 65 stopinj Celzija, in tekočim milom, ki ima pH-območje od 5,5 do 8,5. Sušenje opreme naj poteka, kot je navedeno v priloženem tehničnem navodilu. Ta ukrep bo zmanjšal tveganje za okužbo, ni pa popoln, zato uporabljajte izključno svojo opremo in si je ne izposojajte.Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega ... Na vsako dejavnost se prej dobro pripravite in jo načrtujte. Lotite se je le, če imate primerno znanje in izkušnje in primerno opremo, ki jo znate uporabljati. Izberite cilje, ki ste jim kos in niso na meji vaših fizičnih in psihičnih zmožnosti.Svetujemo, da se v gore podate skupaj z vodnikom Planinske zveze Slovenije ali gorskim vodnikom. Prej preverite njihovo usposobljenost in pristojnosti. Upoštevajte priporočila Planinske zveze Slovenije Varneje v gore.Velikost skupine določa narava planinske dejavnosti. V večjih skupinah je težje obdržati priporočeno varnostno razdaljo. Izogibajte se izletov in krajev z veliko ljudi. Svetujemo lasten prevoz. Če so dejavnosti v bližini, pomislite na možnost, da pot do izhodišča opravite s kolesom. Pri uporabi javnega prevoza ali avtobusnega prevoza upoštevajte navodila, ki jih za to področje predpiše NIJZ.Delujte v skladu s splošno veljavnimi smernicami in dodatno uporabite zaščitno masko za nos in usta.Na voljo so še dodatna priporočila za posamezne planinske dejavnosti.zelo zahtevne planinske poti oziroma planinske poti, ki so opremljene s tehničnimi varovali. Uporabljajte rokavice, ki nimajo odprtih prstov. Ne dotikajte se obraza in na vrhu si razkužite roke. Ohranjajte varnostno razdaljo. Če je mogoče, večjo razdaljo med dvema sidrnima točkama kot pa priporočeno. Pri vzpenjanju in sestopanju prehitevajte le, kjer je možno zagotoviti varnostno razdaljo in ni potrebe po pripenjanju.večja hitrost zahteva večjo varnostno razdaljo – med vožnjo navkreber pet metrov, med spusti in na ravnini 20 metrov. Prehitevanje naj bo izvedeno hitro in le, če je mogoče ohraniti meter bočne razdalje in pol.če je na vstopu že več ljudi, se takšnemu območju izognite. Uporabljajte rokavice, ki nimajo odprtih prstov. Ne dotikajte se obraza in na vrhu si razkužite roke. Ohranjajte varnostno razdaljo. Če je mogoče, večjo razdaljo med dvema sidrnima točkama kot pa priporočeno. Pri vzpenjanju prehitevajte le, kjer je možno zagotoviti varnostno razdaljo in ni potrebe po pripenjanju. Po izstopu območje čim prej zapustite. Po zavarovani plezalni poti ne sestopajte!na varovališču naj bosta največ dve osebi. Dvojno preverjanje na daljavo: soplezalca drug drugemu preverita pravilno nameščen in zapet plezalni pas, navezavo na plezalni pas (vozel osmica), vpeto vrv v varovalno napravo in zavito matico na vponki in ali je na koncu vrvi vozel osmica oziroma je ta privezana na plezalni pas soplezalca. Razkuževanje rok pred turo in po njej.redno razkuževanje rok. Pri vpenjanju vrvi v vponke si ne pomagajte z usti. Med plezanjem se ne dotikajte obraza z rokami. Uporabljajte svojo opremo: plezalke, vrvi, vponke, komplete, varovala … Dvojno preverjanje na daljavo: soplezalca drug drugemu preverita pravilno nameščen in zapet plezalni pas, navezavo na plezalni pas (vozel osmica), vpeto vrv v varovalno napravo in zavito matico na vponki in ali je na koncu vrvi vozel osmica oziroma je ta privezana na plezalni pas soplezalca. Svetujemo uporabo tekočega magnezija, ki je na osnovi alkohola (30-odstotni). To ni nadomestilo za razkužilo!splošna priporočila naj bodo smiselno izobešena na vhodu in na več vidnih krajih v objektu. Upoštevajte osnova priporočila za dejavnosti v planinstvu. Upoštevajte varnostno razdaljo dva metra, ki velja za dejavnosti v prostoru. Pred vstopom v dvorano, pred začetkom in po koncu dejavnosti si je treba obvezno umiti ali razkužiti roke. Pri vpenjanju vrvi v vponke si ne pomagajte z usti. Med plezanjem se ne dotikajte obraza z rokami. Uporabljajte svojo opremo: plezalke, vrvi, vponke, komplete, varovala.soplezalca drug drugemu preverita pravilno nameščen in zapet plezalni pas, navezavo na plezalni pas (vozel osmica), vpeto vrv v varovalno napravo in zavito matico na vponki in ali je na koncu vrvi vozel osmica oziroma je ta privezana na plezalni pas soplezalca. Svetujemo uporabo tekočega magnezija, ki je na osnovi alkohola (30-odstotni). Ni nadomestilo za razkužilo! Dvorano je treba redno prezračiti s pomočjo prepiha. Treba je poskrbeti za razkuževanje občutljivih površin, kot so stikala, kljuke, ograje.razkužite si roke ob prihodu, po uporabi sanitarij in po prijemanju površin, ki se jih obiskovalci množično dotikajo. Ohranjajte zadostno medosebno razdaljo tako pri gibanju v koči kot pri odlaganju lastne opreme. Uporabite zaščitno masko za nos in usta ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta (ob vstopu v objekt in med gibanjem v objektu). Za mizo in v sobah niso potrebne. Upoštevajte navodila, ki so v kočah nameščena, oziroma navodila osebja koč. Ne uporabljajte otroških igral (kjer so igrala pri kočah). Če načrtujete prenočitev v koči, jo rezervirajte vsaj tri (3) dni pred prihodom in uporabite lastno spalno rjuho za večkratno uporabo.Če se vseeno zgodi nesreča: ostanite mirni in ohranite prisebnost, ocenite položaj in zaščitite sebe in ponesrečenca pred neposrednimi nevarnostmi, nudite prvo pomoč v okviru svojega znanja in sposobnosti, pokličite na številko 112 ali v primeru slabega signala pošljite kratko sporočilo na številko 112 – sporočite, kdo ste, kaj se je zgodilo in kje, kdaj se je zgodilo in koliko je ponesrečencev.Upoštevajte navodila operaterja in pozneje gorskih reševalcev. Zavedajte se, da pomoč lahko pride šele čez nekaj ur, zato je obvezna oprema v nahrbtniku še kako pomembna za življenje!Ob odgovornem ravnanju drug do drugega ne pozabite na odgovoren odnos do narave in smeti ne puščajte na poteh, pri planinskih kočah ali na izhodiščih, ampak jih odnesite domov in tam odložite v ustrezne zabojnike.