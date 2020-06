Slovenske specialkarke že osmič prekolesarile 100 kilometrov

Zbirališče slovenskih specialkark.FOTO: Aleš Petrič/Bakster



Marjetka trasira progo, ki ni lahka. FOTO: Aleš Petrič/Bakster

Kolesarska prireditev, ki je ni podobne v Sloveniji. Iz cele Slovenije se zberejo ženske s cestnimi dirkalnimi kolesi oz. specialkami in prekolesarijo 100 ali več kilometrov. No, tudi manj, če je katera prepozno začela s sezono.Pomembno je le, da se družijo enako misleče, torej tiste, ki najraje kolesarijo na specialkah . In kot opaža voditeljica in pobudnica Ženske 100-tke,je specialkark vsako leto več.»Potem, ko nam je koronavirus s karanteno že precej zagodil in ko je že zelo slabo kazalo, so se stvari za nas kolesarje končno obrnile nam v prid. Dovoljeno je bilo druženje do 50 ljudi. Takoj smo odprle prijave za našo 100tko in v dveh dneh je bilo zapolnjenih vseh 50 mest. Tri mesece izolacije je močno vplivalo na željo po druženju in skupinskem kolesarjenju.In v soboto 6.6.2020 se nas je v malce meglenem jutru na štartu zbralo vseh 50. In smo šle. V sonce, iz BTC Cityja čez Pance do Iga na štrudel in kavo ter naprej po Barju. Navrtele smo 103 km in dež nas ni ujel. Bil je lep dan rezerviran za punce na specialki.« Je povedala