FOTO:Slovenski kolesar je nov svetovni rekorder

Dobrovnik –iz Zidanega Mosta je v petek dosegel nov svetovni rekord v 24-urni vožnji.Do izteka časa 24 ur oziroma do dne 3. 10. 2020 do 12. ure, mu je uspelo na 20-kilometrskem krogu, pod nadzorom mednarodnih sodnic ter v skladu s strogimi pravili WUCA (World Ultracycling Association) prekolesariti 914,02 kilometra, kar je nov svetovni rekord in je prejšnjega 896,2 kilometra, ki ga je imel v lasti avstrijski ultrakolesar, izboljšal za slabih 18 kilometrov.je član JB Teama iz Novega mesta, svojo kolesarsko kariero pa je pred osmimi leti začel v KD Sevnica. Največji uspeh doslej je dosegel leta 2019 na evropskem prvenstvu v kolesarjenju v 24 urah, kjer je osvojil prvo mesto ter s tem naslov evropskega prvaka.Ravno ta uspeh je bil povod, da sta se s trenerjemiz Sežane odločila, da poskusita z naskokom na zgoraj opisani svetovni rekord.je s tem postal šele četrti zemljan, ki mu je v 24 urah uspelo prekolesariti več kot 900 kilometrov, ter prvi, ki mu je to uspelo na cesti. Prejšnji trije rezultati nad 900 kilometrov so bili doseženi na velodromu oziroma na zunanji pisti.