Slovenski kolesar leta je Primož Roglič

Kjer je Roglič, tam je gneča

Kaj ima od doseženih uspehov slovensko kolesarstvo

Ta, ki nam ga zavida ves kolesarski planet, neverjetni, je letošnjo sezono zaključil kot najboljši na svetovni jakostni lestvici, kako bi ne bil najboljši tudi v domovini.? Tu je vse jasno. Tisti, ki spremljamo vrhunsko kolesarstvo , smo malce špekulirali, če bi letos ne rabili celo kategorije »Slovenski skoraj kolesar leta«, kjer bil prostor za tistega, ki je nekaj centimetrov za Rogličem, pa obenem tudi nekaj centimetrov za zasledovalci, kot je tokrat, ki si je skupaj sdelil priznanje za posebne dosežke.Absolutno prvi, po vseh merilih v vesolju, je, ki je pravzaprav naredil tisto, kar se je po lanski odlični sezoni pričakovalo: njegovo zmage in tretje mesto na giru v Italiji in prvo na vuelti vso bili po svoje logična nadaljevanja njegove dosedanje poti.Zakaj bi si Tadej zaslužil biti najboljši Slovenski skoraj kolesar v domovini? Zato, ker je mladenič – tudi tega nam zavida ves kolesarski svet - naredil nekaj, česar ni še nihče med, velike dirke je zmagoval že v svoji prvi sezoni poklicnega kolesarja in bil že celo na stopničkah španske veličastne tritedenske dirke. In za mnoge je bila letos vuelta zanimivejša kot tour, in to ne zaradi Rogliča i, pač pa vsega scenosleda dirke.Ob tem seveda ne gre pozabiti nosilca rožnatih majic na giru,, ki je tako še enkrat odkazal, da je v njegovih nogah res tisto, kar rabijo zelo dobri, da postanejo najboljši.Večer zvezd, imenitna prireditev slovenske kolesarske zveze, je bila res zvezdniška. Če smem biti v svečanih trenutkih iskreno pesimističen, potem lahko napišem, da dvomim, da bodo še kdaj taki slovenski kolesarski rezultati, kot so bili letos. Upam, da se motim, in da bo trojec, postal četverec, osmerec ali še kaj več.Kar dva nosilca rožnate majice z gira sta bila včeraj na ogled na Ljubljanskem gradu, zagotovo se spomnite, da jo je nosil tudi Roglič! Če to ni bilo posebno leto za naše kolesarstvo!Večer zvezd poteka že vrsto let in logično je, da nikoli prej ni bil tako obiskan kot letos. Kamorkoli pride Roglič, tu je mravljišče novinarjev in ljubiteljev kolesarstva. Logično, ljudi zanima naš letošnji Športnik leta, kar bi po našem mnenju Roglič moral biti. Kdo mu letos lahko odvzame ta laskavi naziv?Tudi to je mogoče, pri nas so se že dogajala presenečenja, ko se je iskalo najodličnejše med najboljšimi, vendar pa… Omeniti je treba še Primoževo partnerko Loro s sinom Levom, ki sta postala nepogrešljiva v njegovi bližini. Zagotovo so postali najbolj opažen trio v športu v državi.Vprašanje, ki ga še nismo zastavili Kolesarski zvezi Slovenije, je pa najboljši naslov debate v zakulisju. Prepoznavnost je prvi odgovor, ko se zastavi to vprašanje, vendar od prepoznavnosti zveza ne more živeti. Če si prepoznaven, te prepoznajo tudi sponzorji, sledi rafalni odgovor. Da, vendar ali so sponzorji slepi ali kratkovidni, sodeč po transparentih za Rogličem na tiskovni konferenci je še precej prostora na oglasni tabli. Zveneča imena podjetij, ki jih videvamo med smučarji in nogometaši in košarkarji in … no, le -ta niso obeležena na kolesarskih panojih.Mar še vedno ne smemo primerjati kolesarstva in nogometa in smučarije? Verjetno, da ne, športov se med seboj ne primerja, vendar je zdaj čas, da si Slovenija nalije v bidon čiste vode in si prizna, da bi mogoče bila bolj prepoznavna zaradi odličnih kolesarjev, kot pa povprečnih nogometašev?Kaj poleg prepoznavnosti še lahko »ujame« zveza? Več mladih kolesarjev, ki bodo začeli tekmovati zato, ker občudujejo? In kako naj jih potem živijo? Od njih bodo dobili samo denar za licence, ostalo so samo stroški? Tretje točke ni, torej ostanemo spet pri fehtanju sponzorjev, samo oni so tisti, ki so lahko »prvi na vrhu klanca«, ko se pogovarjamo o koristih, ki jih prinašajo svetovni uspehi slovenskih kolesarjev.Da je morda kolesarstvo postalo nekakšen tihi novi nacionalni šport, je jasno marsikomu, le povedati tega ne drzne nihče.Ne, niso samo Rogliču in Žakljevi podelili priznanja. Slovensko kolesarstvo je še mnogo več od teh dveh imen. Ženska ekipa leta je, moška. Nagrade so prejeli še(najboljša amaterska kolesarka),(najboljši amaterski kolesar),(obe priznanje za posebne dosežke v gorskem kolesarstvu),(najboljši mladi kolesar, gorsko),(ekipa leta, gorsko),(mlada obetavna osebnost, BMX), Tadej Pogačar, Jan Polanc (oba priznanje za posebne dosežke v cestnem kolesarstvu),oba priznanje za uspešno kariero). Priznanje za doprinos h gorskemu kolesarstvu je vzel v roke naš novinarski prijatelj, za dolgoletno uspešno delo v kolesarstvu pa sta bila nagrajenaJubilejne nagrade so prejeli KK Tropovci (30 let), KK Bled (50 let) in KD Rog (70 let).