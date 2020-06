FOTO:Slušalke, brez katerih ne moremo

Philips ActionFit TAST702

FOTO: Arhiv proizvajalca

Philips ActionFit TASN503

FOTO: Arhiv proizvajalca

Bose SoundSport Free

FOTO: Arhiv proizvajalca



Apple AirPods

FOTO: Arhiv proizvajalca

Jabra Elite 75t

FOTO: Arhiv proizvajalca

AfterShokz Trekz Air

FOTO: Arhiv proizvajalca

Earfun Free

FOTO: Arhiv proizvajalca

Adidas RPT-01

FOTO: Arhiv proizvajalca

Sony WI-100X

FOTO: Arhiv proizvajalca

Philips ActionFit TASH402

FOTO: Arhiv proizvajalca

Športni rekreativci smo močno deljenega mnenja: za ali proti slušalkami v ušesih med vadbo. Kakorkoli, vsi jih imamo, eni v torbi in jih uporabljamo prej in po vadbi, drugi jih stalno nosijo. Za kolesarjenje jih močno odsvetujemo, za tek malo manj, za telovadbo še manj in tako naprej.Pregledali smo, kaj ponujajo domači trgovci. Opazili smo, da je ponudba bogata in kot pravijo prodajalci prodaja raste iz leta v leto, in ne drži, da so kupci nezahtevni, še kako so.Športnik od slušalk pričakuje, da so brezžične, ker ga motijo kabli. Tu je treba dopisati, da se s tem nekateri tudi ne strinjajo, kajti težko je najti brezžične slušalke, ki bodo stalno varno čepele v ušesih. Seveda so proizvajalci mislili na to in danes delajo »over-ear« ali »in-ear«slušalke, ki ne bodo nikoli padle iz ušes, a v praksi je drugače, niti en uhelj ni podoben drugemu. Če imamo slušalke s kablom in dobro namestimo recimo telefon in slušalke, kabel skrijemo pod majico, prav gotovo ne bo veliko problemov.Ko kupujemo nove slušalke razmišljamo tudi o kvaliteti zvoka, vzdržljivosti baterije, dušenju zvoka in zanesljivosti učinkovitega delovanja s karseda minimalnimi izpadi povezave. Zadnji, ampak morda ne najmanj pomemben faktor pa je, da morajo slušalke za vadbo biti odporne na vlago.S prenosno polnilno torbico lahko uživate v 18 urah predvajanja, ima 3 izmenljive ušesne čepke za odlično prileganje ušesnemu kanalu, mehka gumirana krilca, pasivna protihrupna izolacija, 6 mm akustične pogonske enote iz neodima, pametno združevanje s telefonom, dotaknete se selušalke, če želite upravljati predvajanje glasbe in klice, vodotesne, odporne na znoj in vodo, več polnjen kar iz žepa, po 15-minutnem polnjenju lahko trenirate poldrugo uro dlje.Vodoodporne brezžične ušesne športne slušalke obljubljajo 6-urno avtonomijo, s pomočjo hitrega polnjenja pa se športna aktivnosti lahko podaljša še za dodatno uro. Mehki gumirani stabilizatorji zagotavljajo udobno in varno treniranje, ušesni čepki pa poskrbijo za odlično prileganje ušesu, imajo vgrajen mikrofon za odpravljanje odmevanja, zagotavljajo čist zvok ter uporabniku omogočajo prijazno upravljanje z gumbi. Čudovit zvok je posledica odlične pasivne protihrupne izolacije in 6 mm akustične enote iz neodima. Slušalke se povezujejo s telefonom s pomočjo tehnologije Bluetooth.Bosove brezžične slušalke, SoundSport Free so udobne za nošenje in uporabniku nudijo odlično kvaliteto zvoka. Nekateri pravijo, da so to slušalke samo za velika ušesa, kar se strinjamo, kajti, ne samo, da so slušalke mogoče malce prevelike ampak tudi polnilni etui.V katalogu piše, da niso vodoodporne, kljub temu pa slušalke dobro prenašajo potenje, so odlične za vadbo, peresno lahke in imajo odprt dizajn, kar pomeni, da še vedno slišimo zvoke prometa ali česarkoli drugega. Mnogi sicer poročajo, da ne morejo teči s standardnim modelom slušalk AirPods, medtem, ko z AirPods Pro lahko.Gre za evolucijsko nadgradnja visoko ocenjenih slušalk Elite 65t. Elite 75t so manjše slušalke od predhodnic, kar pomeni, da bodo primerna za uporabo pri večih uporabnikih. Izboljšana je tudi baterija, spremenjen je polnilni etui z magneti. Kljub temu, da niso tako udobne, kot recimo AirPods Pro in nimajo aktivnega dušenja zvoka, je sama kvaliteta zvoka boljša. Ta je bolj čist, prav tako pa slušalke krasi boljša definicija basov. Proizvajalci niso pozabili niti na HearThru lastnost, ki uporabnikom omogoča, da slišijo določene zvoke iz zunanjosti. Za to nam ni potrebno zmanjšati glastnosti glasbe.Poceni in zelo dobre brezžične slušalke, seveda, če nočete odšteti dvakrat več za boljši njihov model AfterShokz Aeropex. Par around-the-neck, okolovratnih slušalk ima nekaj oblikovnih in strojnih posodobitev, kvaliteta zvoka je zelo dobra.Slušalke z odličnimi lastnostmi kot so: Bluetooth 5.0, tako USB-C kot brezžično polnjenje in popolna vodoodpornost, kvaliteta zvoka je zelo dobra.Popolne slušalke za športanje. Odličen oprijem, vodoodporne, zelo prilagodljive, avtonomijo do 40 ur. Ovitek iz tkanine, fleksibilna naglavna trak in polnjenje USB Type-C.Z optimiziranim odpravljanjem šumov in brezžično svobodo lahko povsod kar najbolje izkoristite svoje slušalke, uživate v poslušanju brez kablov in neželenih šumov iz ozadja.Pametno poslušanje, ki ga nastavite s prilagodljivim kontrolnikom za zvok, se samodejno prilagodi temu, kar počnete. Z upravljanjem okoljskega zvoka poslušajte le tisto, kar je pomembno, ravni zvoka pa prilagodite z izenačevalnikom.Dinamična, 9 mm pogonska enota ohrani moč za globoke nizke tone in jasne srednje tone ter ne izgubi zmogljivosti kot druge pogonske enote. Nepredušna pogonska enota Balanced Armature omogoča daljše predvajanje naravnih visokih tonov. Enoti zagotavljata enotno zvočno odzivnost v vseh frekvencah.Lahke in udobne, obenem pa zgolj po enem samem polnjenju zagotavljajo kar 20-urno predvajanje. Hladilne ušesne blazinice preprečujejo vroč občutek na ušesih, ne glede na to, kako intenzivno je treniranje. Prednost je tudi odpornost na škropljenje in potenje, ušesne blazinice so izredno zračne in enostavne za čiščenje. Tudi te slušalke so preprosto povezljive s telefonom s tehnologijo Bluetooth. Obljubljajo užitke v poslušanju mogočnih nizkih tonov ter izredno jasnem zvoku. Vse to zagotavljata 40-milimetrska akustična enota iz neodima in vgrajen mikrofon z odpravljanjem odmevanja. Z le desetimi minutami polnjenja se poslušanje podaljša za 2 uri. Slušalke so zasnovane za plosko zlaganje, kar zagotavlja hitro in enostavno shranjevanje.