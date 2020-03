FOTO:Smučarji skakalci nam pomagajo do hrane

FOTO: Arhiv SZS

Včeraj so trenerji SZS in prostovoljci smučarsko skakalnih klubov priskočili na pomoč pri dostavi izdelkov podjetja Mercator, ki je že dolga leta sponzor slovenske reprezentance v smučarskih skokih in velik podpornik skakalnega športa v Sloveniji.Ker so se organizirane športne dejavnosti ustavile in je svetovno prvenstvo v Planici, ki bi moralo biti na sporedu pretekli konec tedna prestavljeno, so se odločili, da skušajo kar se da pomagati, tam kjer lahko.Tako bodo v naslednjih dneh trenerji SZS in prostovoljci, ki so vključeni v smučarsko skakalne klube po Sloveniji, dostavljali izdelke kupljene prek spletne trgovine najboljšega soseda.Hkrati pozivajo, da ostanemo doma in morda skozi okno zapojemo tisto znano Planica, Planica, snežena kraljica, ko nam bo nekdo od njihovih trenerjev in prostovoljcev izdelke pustil pred vrati.Za dostavo bodo uporabljali vozila sponzorja slovenske reprezentance v smučarskih skokih. Ostanimo zdravi in doma, da bomo kmalu spet lahko držali pesti za uspehe naših skakalk, skakalcev in kombinatorcev.