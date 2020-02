Filip, za kakšno poškodbo gre, da ste morali zaključiti s sezono svetovnega pokala?

Ampak za Red Bull Samo Gas praviš, da boste pripravljeni?

Torej odloča dodatnih 14 dni in manj agresivno konkurenco na Kaninu?

bo izzivalce, po strminah visoko nad, lovil že tretjič.je smučarska in deskarska dirka s skupinskim štartom in preprostimi pravili. Z vrha proge se tekmovalci skupaj poženejo v dolino,jim da nekaj prednosti, nato pa se še sam požene za njimi in jih vse poskuša prehiteti in izločiti.Ker je naš najboljši smučarski krosist hiter človek, še posebej, ko je na smučeh, marsikdo po progi ne pride daleč, ko že izpade. A nekateri se ne dajo tako zlahka in zvezdnika konkretneje namučijo, gledalcem pa priskrbijo veliko zabave. Zmagovalec dirke je na koncu tisti ali tista, ki pred hitrimi smučmi drznegadodaja gas najdlje, torej gaprehiti zadnjega… ali pa do clija sploh ne. Leta 2018 je bil tolani pa, oba doma pod kaninskim pogorjem.Za razliko od preteklih let, se bodo letos deskarji s klenim Štajercem pomerili v ločeni kategoriji. Filip bo seveda tudi njih lovil na smučeh, se pa nekateri sprašujejo ali bo v znak solidarnosti ves čas peljal le po enem robniku. Filip je letošnjo sezono svetovnega pokala v smučarskem krosu sicer končal predčasno, zaradi zoprne poškodbe, a poudarja, da na Kanin pride. Povabili smo ga na kratek pogovor.Padel sem in priletel s kolkom na led. Pri tem je prišlo do poškodbe pri kateri se mi je razlepilo tkivo pod kožo, kar sploh ni fino. Tam se mi zdaj nabira kri in to je treba ustaviti, da ne pride do kakšnih zapletov z vnetji. Gre na bolje, bo pa malo trajalo.Prepričan sem, da bom! Zadnja tekma svetovnega pokala je 14 dni prej, za to pa mislim, da ne bom tvegal. Dejstvo je, da je svetovni pokal nekaj drugega kot naša zabavna dirka na Kaninu. Za dirkanje na najvišjem nivoju moraš biti sto odstoten, pa tvegati moraš veliko, jaz pa ne bi rad, da se poškodba ponovi še preden jo do konca zacelim.Tako je, 14 dni pri celjenju te poškodbe je veliko časa. Bodo pa imeli tekmovalci, ki me bodo izzvali, mogoče malo lažje delo, saj bom vseeno malenkost bolj pazljiv. Ampak naj ne računajo na potuho, jaz sem že pri 50 odstotkih zelo hiter!Kanin je visokogorsko smučišče, ki sega do nadmorske višine 2.300 metrov, na teh višinah pa je snega konec marca vedno dovolj. Statistika pravi, da ga največ pade ravno v drugi polovici zime. Bojazni, da bi dirkali po suhem, tako tudi ob letošnji skromni zimi ni. Prijave so odprte.