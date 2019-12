Smučarski tek, tretji primer, kako postati boljši

Vzemite si čas, da so koraki oz. odrivi močni tudi pri visokih hitrostih. Poudarek naj bo na usklajenem delu rok in nog pri višjih hitrostih in na pravočasnih odrivih. Foto: Matej Družnik

Prvi interval naj ne bo narejen z maksimalno obremenitvijo, naj pa bo hitrejši kot tek prej, opravljen naj bo pod pragom. Foto: Roman Šipić

Naše vodilo je pognati se v smučino na ozkih dilcah in uživati! Le malo smučarjev tekačev že med srečanjem s prvim snegom razmišlja, kaj bi morali narediti med tekom, kot vadbeno enoto - glavno je, da pridejo ven in dajo vse od sebe. In prav je tako!A tudi pri teku na smučeh je tako, da lahko s strukturirano vadbo zelo napredujemo, le vedeti moramo, kaj počnemo. Le tekanje v neskončnih krogih ni dovolj - seveda, če želimo biti hitrejši, boljši. Če ne, če le uživamo, je tudi vrtenje prima.A kar velja za vrhunske smučarje tekače bi moralo vedno znova veljati tudi za ljubiteljske smučarje . Čeprav tek na smučeh zahteva vzdržljivost, je obenem tehnično zahteven šport, zahteva ravnotežje, tehniko, koordinacijo, moč in hitrost – in našteto je prav tako pomembno, če ne še bolj, kot je vzdržljivost.trener v švicarski tekaški reprezentanci, je sestavil tri vzorčne treninge za, ki se osredotočajo na najpomembnejše dejavnike, ki so potrebni za tek na smučeh!Trajanje 70 minut. Vsebina: namerno preklapljanje med različnimi hitrostmi drsanja.Drsalna, prosta tehnika.• Ogrejte se in pridobite dober občutek za smuško-tekaški korak.• Koraki naj bodo kakovostno izvedeni, nadzirajte tehniko – pospeševanje pride na vrsto kasneje!10 do 14 minut drsalnega koraka v srednjem tempu.Dober drsalni korak, tehniko prilagajajte terenu.-Prvi interval naj ne bo narejen z maksimalno obremenitvijo, naj pa bo hitrejši kot tek prej, opravljen naj bo pod pragom.-Drugi, tretji in četrti interval naj bodo kar se da hitri.-Med intervali naj bosta dve minuti premora, drsajte v prosti, drsalni tehniki, v sproščenem ritmu.-V vadbo vključite spuste in vadite navzdol, vključujoč zavoje.-Pospešujte v kratke vzpone do vrha in s potem v smuku spustite na drugo stran.-Osredotočite se na tehniko. Vzemite si čas, da so koraki oz. odrivi močni tudi pri visokih hitrostih. Poudarek naj bo na usklajenem delu rok in nog pri višjih hitrostih in na pravočasnih odrivih.Ko začutite v pljučih hladen zrak se odpravite domov.