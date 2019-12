FOTO:Smuči za vse terene in otroške veleslalomske

Stöckli Laser WRT GS FIS

Nordica Dobermann GS Race Plate

Fischer RC4 Worldcup GS Jr. Curv Booster

Elan GSX Team

Smuči za vse terene (all mountain)

Rossignol Experience HD 84 AI

K2 iKonic 80 Ti

Salomon S Force 11

Nordica GT 80 Ti FDT

Alpsko smučanje ostaja najbolj popularno smučanje pri nas, zato smo pregledali smuči , ki so označene kot vsestranske, torej take, ki se nam zdijo najbolj uporabne za povprečnega ali tudi že dobrega smučarskega rekreativca.Predstavljamo štiri modele otroških oziroma mladinskih smuči in še štiri pare univerzalnih vsestranskih smuči.Smuči za otroka, ki tekmuje ali pa je odličen smučar. Dizajn izraža tako izvirnost kot robustnost in vzdržljivost smuči. Lesena konstrukcija zagotavlja odzivnost in vzdržljivost, tekmovalna drsna obloga z veliko gostoto grafita pa najhitrejšo možno drsnost po snežni podlagi. Tekmovalna serija Laser je na voljo tako v otroški kot mladinski oziroma juniorski različici.Geometrija: 115/65/96Radij: 15 m pri 142 cmSmuči za mlade dirkače. Nordica Dobermann GS Race Plate so veleslalomske tekmovalne smuči. Kombinacija močne zgradbe iz lesene sredice in titana, izjemnega oprijema robnikov pri veliki hitrosti ter ustrezne stopnje upogljivosti smuči prispeva k hitrejšemu napredku mladega tekmovalca ali zelo nadarjenega mladega smučarja.Geometrija: 103/65/88 mmRadij: 23 m pri 177 cmOtroške oziroma mladinske smuči Fischer RC4 The Curv Curv Booster z velikim radijem so namenjene vrhunskim mladim smučarjem, ki že tekmujejo na najzahtevnejših tekmah. Agresivno smučanje, stabilnost med zavoji, ki so izvedeni pri veliki hitrosti, učinkovit prenos moči neposredno na robnike ter skrito orožje: živo rumena drsna ploskev World Cup so odlike tega izredno zmogljivega para smuči.Geometrija: 120/74/104 mmRadij: 18 m pri 178 cmElan GSX Team Plate ima vse, kar ima »odrasla« različica. Smučka je namenjena za najboljše mlade tekmovalce, prinaša dodatno hitrost in izvrsten oprijem robnikov za zahtevano odzivnost, ki jo potrebujejo tekmovalci na najtežjih mladinskih veleslalomskih progah. Narejena je z vsemi Elanovimi naprednimi tehnologijami: profilom Early Rise Rocker in tehnologijami, kot so RST sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti.Geometrija: 115/65/96Radij: 15 m pri 142 cmExperience 84 je odlična, zanesljiva in lahkotna smučka za vse terene, ki na testiranjih že drugo leto žanje same najboljše ocene v tem segmentu. Smuči, ki jih boste pomnili oziroma jih ne boste hoteli zamenjati.Geometrija: 126/84/116Radij: 15 m pri 176 cmModel, ki je narejen s pomočjo najnovejše tehnologije Exo-Konic. Ta se z razporejanjem težjih in trših materialov na dele največjih obremenitev ob robnikih odraža v boljši vodljivosti smuči in izredni končni moči. Lesena sredica iz dveh vrst lesa (jelka in trepetlika) nudi togost in trdoto ter moč in vzdržljivost. Proces pletenja s steklenimi vlakni obdelane lesene sredice ima povečano torzijsko togost, ohranja fleksibilnost ter prvotne lastnosti lesa. Združevanje dveh različnih tipov stranskih robov se kaže v boljši vodljivosti in moči ter manjši skupni teži.Geometrija: 129/80/108Radij: 15,9 m pri 170 cmOdlične smuči za zahtevne rekreativce, ki so najraje na trših podlagah in najbolj uživajo v najdaljših zavojih. Force 11 ponujajo izvrstno razmerje med stabilnostjo in hitrostjo. Konstrukcija z dvojnim slojem titana ob straneh ter leseno sredico ponuja natančno, vodljivo in zmogljivo smučko, ki z zmanjšanjem vibracij zagotavlja odličen stik med smučmi in snegom. S tehnologijo Edge Amplifier nudi boljši oprijem v zavoju in maksimalno kontrolo nad smučanjem pri veliki hitrosti.Geometrija: 128 /80/112Radij zavoja: 15 m pri 170 cmNordica nam ponuja čisto novo različico najbolj »vseterenskih« smuči. GT 80 Ti so narejene za tiste, ki najraje smučajo na urejenih smučiščih. Dopolnjene so z novo, izjemno lahko konstrukcijo, povečano konico in vsestransko oblikovanim repom smuči. Niso pa rezervirane samo za urejena smučišča, odlično se znajdejo tudi zunaj njega, vendar zahtevajo dobrega smučarja. Še en par, ki ga boste uporabljali zelo dolgo.Geometrija: 126/26/106Radij: 15,5 m pri 174 cm