FOTO:Sočni mandljev kolač

Za kolač premer 26 cm potrebujemo:

Priprava:

Tokrat predlagam sočni in zelo enostavni mandljev kolač, ki je pripravljen, kot bi mignil . Učinkovito hitro bo vskočil ob nenadnem sladkornem pomanjkanju. Kolač pa je tudi brez moke. Vsebuje zdravo mandljevo moko, vgradili pa smo mu še marelice (te so lahko zmrznjene, sveže ali iz kompota). Rahlo in sočno pecivo.Jajca, mandljeva moka, sladkor, sadje bodo čisto primerne sestavine za nadomestitev izgubljenih kalorij po zimskem treningu na svežem zraku.5 jajc100 g kokosovega sladkorjaVaniljarumŠčepec soli135 g mletih mandljev2 žlici koruzne ali kakšne druge mokeLimonina lupinica400 g polovičk marelicMaslo za pekačJajca in sladkor spenimo, dodamo še vaniljev sladkor, sol, limonino lupino, rum nato pa počasi primešamo še mandljevo moko, moko in pecilni prašek. Zmes vlijemo na pomaščen pekač nato pa vanjo položimo še polovičke marelic. Kolač pečemo približno pol ure pri temperaturi 180 stopinj. Malo ohladimo in postrežemo.