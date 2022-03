Sodelovanje Omege in Swatcha, obnorelo internet

Kako je Swatch pristal na Luni in postal Omega? Ja, to je kolekcija Swatch X Omega MoonSwatch - zakaj je tako pomembna?

Svet ur je poseben, zelo poseben, je nekako tradicionalen, v resnici postaja s tem, da vsi na uro pogledajo takrat, ko pogledajo na telefon, na videz skoraj arhaičen.

Raynald Aeschlimann, izvršni direktor in predsednik Omege, je dejal, da ta svet samega sebe jemlje preveč resno, kar je sijajna definicija.

V resnici p gre za poseben svet, ki se ne spreminja dosti in so ga nove tehnologije sicer spremenile, nikakor pa ne zaustavile v razvoju.

Ura je prenosna naprava, ki je namenjena nošenju ali uporabi ene osebe. Trg ur je po vrstah izdelkov razdeljen na kvarčne ure in digitalne ure. Digitalne ure so razdeljene na pametne in druge. Glede na cenovni razred je trg razdeljen na nizke, srednje in luksuzne. Po končnem uporabniku je trg razdeljen na ženske, moške in uniseks ure. Glede na distribucijske kanale je trg razdeljen na maloprodajne trgovine brez spletne povezave in spletne maloprodajne trgovine.

Zaradi načina uporabe in dostopnosti uglednih blagovnih znamk so ure priljubljena modna izbira med potrošniki po vsem svetu. Ure nižjega in srednjega cenovnega razreda vse bolj zavzemajo prostor na trgu zaradi vse večjega povpraševanja žensk po urah.

Povpraševanje po pametnih urah v segmentu digitalnih ur je vse močnejše med mladimi potrošniki, saj se ti bolj zavedajo tehnologije pametnih telefonov in povezave z urami. Trg ur je bil leta 2020 ocenjen na 61,85 milijarde dolarjev.

Ker smo športniki: velikost svetovnega kolesarskega trga letos je okoli 147 milijard dolarjev.

Omega in Swatch - čista norija

Urarja Omega in Swatch sta združila moči pri lansiranju kolekcije Swatch X Omega Bioceramic MoonSwatch, in čeprav je prišla v javnost komaj 26. marca, je že popolnoma razprodana.

Kaj takega se v svetu ur ni zgodilo že zelo dolgo. Gre za popolno norijo, pravijo poznavalci, in v bistvu je ure nemogoče dobiti, tudi v Sloveniji je tako. Morda čez dve leti, smo slišali.

Tako Omega kot Swatch sta nekaj manj kot teden dni vznemirjala ljudi s svojim super-skrivnim projektom in v The New York Timesu objavljata celostranske oglase s sloganom, ki se glasi »Čas je, da spremeniš svoj Swatch« ali »Čas je, da spremeniš svojo Omego«. A tako rekoč do konca nihče ni vedel, kaj to pomeni. FOTO: Arhiv proizvajalca/Omega Swatch

Tako Omega kot Swatch sta nekaj manj kot teden dni vznemirjala ljudi s svojim super-skrivnim projektom in v The New York Timesu objavljata celostranske oglase s sloganom, ki se glasi »Čas je, da spremeniš svoj Swatch« ali »Čas je, da spremeniš svojo Omego«. A tako rekoč do konca nihče ni vedel, kaj to pomeni.

Novo kolekcijo, ki vsebuje 11 različnih ur, po ceni 230 evrov za eno uro, je navdihnil vesoljski program ZDA Apollo iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja in je bila zasnovana kot poklon modelu Omega Speedmaster Moonwatch, to je prvi uri, ki so jo nosili astronavti na misijah na in okoli Lune.

Nova kolekcija MoonSwatch je bila izjemno premišljeno zasnovana v sodelovanju s Swatchem, podjetjem, ki izdeluje privlačne cenovno ugodne ure, ki se nosijo na ulici, narejena je iz biokeramike, materiala, ki je bil prvotno razvit za vesoljska potovanja. Sestavljen je iz dveh tretjin keramike iz cirkonijevega dioksida, tretjina pa je iz biološko predelane plastike. Zdaj se tak material uporablja v različnih industrijskih in medicinskih posegih, vključno z lepljenjem zlomljenih kosti.

Odprava na ... enajst krat

Vsaka ura iz kolekcije je poimenovana po drugem planetu v našem sončnem sistemu, in ima na hrbtni strani ohišja vtisnjeno ime »Mission to« in z barvami, ki spadajo k modelu.

Ura Mercury je na primer opisana kot poklon hitro premikajočemu se krilatemu glasniku v globoko sivi barvi, medtem ko je ura Earth na voljo v modri in zeleni barvi, z gumbi v mint barvi in paščkom v mornarsko modri barvi. Celoten nabor ur je Sonce, Zemlja, Luna, Merkur, Venera, Jupiter, Saturn, Mars, Uran, Pluton in Neptun, barva pa se spreminja iz rumene (Sonce) v močno rdečo za Mars.

Od enajstih ur je model Moonwatch morda najbližje originalu iz vesolja, z 42-milimetrskim ohišjem, jekleno sivim zaključkom in črnim paščkom. Tako kot original ima skrit S za Speedmaster v sredini kristalnega stekla.

Nova kolekcija zaznamuje čas tako kot najnovejši trend sodelovanja visoko/nizko, ko je Dior združil moči z Nikeom pri trenirkah Air Force 1, Supreme se je povezal z Louisom Vuittonom pri liniji oblačil in dodatkov, Balenciaga pa je izdal kolekcijo skupaj z Yeezyjem. FOTO: Arhiv proizvajalca/Omega Swatch

Vse ure imajo znake originala misije Apollo, kot so beli kazalci in podštevilčnice, merilna lestvica in Omega podpis »dot over 90« na okvirju tahimetra, vsaka ura ima sliko svoje zvezde ali planeta in z napisom »Dosezite planete, uživajte v misiji, sanjajte veliko, letite višje, raziščite vesolje«, ki je vgraviran na hrbtni strani ohišja.

Če verjamemo, da je taka ura vstopna točka za tiste, ki se zanimajo tako za raziskovanje vesolja kot za ure, je cena 230 evrov nizka v primerjavi z Omego, ki jo je navdihnila. Danes se Omega Speedmaster Moonwatch začne pri približno 6000 evrih, medtem ko spletni portal Farfetch, na primer, ponuja nenošeno uro Speedmaster Moonwatch Anniversary Series »Silver Snoopy Award« 42 mm, za več kot 34- tisoč evrov.

Nova kolekcija zaznamuje čas tako kot najnovejši trend sodelovanja visoko/nizko, ko je Dior združil moči z Nikeom pri trenirkah Air Force 1, Supreme se je povezal z Louisom Vuittonom pri liniji oblačil in dodatkov, Balenciaga pa je izdal kolekcijo skupaj z Yeezyjem.

Kot zaupanja vredna in po svoje naravna partnerja – tako Omega kot Swatch sta v lasti ogromnega konglomerata Swatch Group – je to novo združevanje smiselno, saj bo pritegnilo novo občinstvo, obenem pa spodbudilo nadvse pomembno privlačnost družbenih medijev. V industriji, ki jo urejajo strogi protokoli in smernice, je to odkritje izjemno drzna drzna nova smer.

Poceni, ki bo postalo drago

Kolekcija, ki je bila predstavljena 26. marca, je bila na voljo za nakup samo v nekaterih trgovinah je bila v hipu razprodana. Ponekod so kupci kampirali pred trgovinami, po vsem svetu, v Aziji so se menda nekje celo stepli. V Veliki Britaniji je morala londonska trgovina zapreti vrata že po 30 minutah zaradi nevarne prenatrpanosti, medtem ko so v Singapurju in Avstraliji poklicali policijo, ki je nadzorovala izjemno gnečo.

V New Yorku so bile vrste tako dolge, da so jim imenovali za nezaslišan pojav za nekaj, kar ni naprava iz omejene serije. V resnici gre v povezavi s temi urami za manjšo blaznost, ure se zdaj pojavljajo na spletnih mestih za nadaljnjo prodajo po višjih cenah, ena pa je bila na eBayu ponujena že za 2000 dolarjev. Poznavalci ocenjujejo, da bo tisti, ki bo zbral vse ure iz prve kolekcije, čez čas s tem zares dobro zaslužil. Morda celo 50 tisoč evrov!

V Združenih arabskih emiratih se ure o na spletu prodajajo za več kot 20-kratno prvotno maloprodajno ceno. Nekaj ​​ur po predstavitvi MoonSwatcha so bile ure za 230 evrov na dubajskem spletnem trgu Dubizzle v prodaji tudi po 5000 evrov..

Ta serija sploh ni tista z omejenim število primerkov, kar pomeni, da so trgovine in uradno spletno mesto Swatch ure razprodali le zato, ker so zaloge takoj pošle. Narejenega bo še več, trgovine pa bodo napolnjene, čeprav morda niti Swatch ni pomislil, da se bo vse iz prve serije tako hitro prodano.

Povpraševanje po pametnih urah v segmentu digitalnih ur je vse močnejše med mladimi potrošniki, saj se ti bolj zavedajo tehnologije pametnih telefonov in povezave z urami. Trg ur je bil leta 2020 ocenjen na 61,85 milijarde dolarjev. FOTO: Arhiv proizvajalca/Omega Swatch

Kaj pravijo pri Omegi?

Raynald Aeschlimann, izvršni direktor in predsednik Omege, razkriva, da so o sodelovanju prvič razmišljali že leta 2020. »Vendar so izzivi zadnjih dveh let pomenili premik prednostnih nalog,« pravi. »Zato smo zadevo prestavili na začetek leta 2022. Postopek od prvih zamisli do lansiranja kolekcije je trajal približno 12 mesecev. Čas se je zdel pravi zaradi spremembe pripovedovanja zgodb prek kanalov družbenih medijev in preusmeritve k e-trgovini.

Bilo je zelo zamudno, saj smo želeli ustvariti Swatch s Speedmaster genskim zapisom. Zato smo res porabili veliko časa in energije za oblikovanje in želeli smo zagotoviti, da ure dobro delujejo, s popolnoma delujočimi dodatnimi številčnicami in vsemi možnimi podrobnostmi z modelom Speedmaster,« pravi Aeschlimann.

Toda ali bo ustvarjanje poceni ure Moonwatch, ki je na voljo celo v črni barvi, škodovalo različici Omega, ali koristi približevanja mlajše generacije blagovni znamki odtehtajo te skrbi? »Zavedam se, da bodo kritiki,« pravi Aeschlimann. »Vendar obstaja ogromen prostor med pravo uro Speedmaster Moonwatch in tem Swatchem. V resnici ni križanca v pravem pomenu, razen videza. Da, obstaja model v črni barvi in ​​morda bi lahko v določeni luči postal prava stvar, vendar je v biokeramiki, zaradi česar je edinstven, drugačen. Pomembno je, da ga obdržimo v perspektivi. To je zabaven projekt in doda nekaj svetlobe industriji, ki sama sebe lahko jemlje preveč resno.«