Šola teka na smučeh: Začetki s pripenjanjem (VIDEO)

O vezeh, čevljih in palicah

Pomembno je, da je podplat tekaškega čevlja popolnoma čist, da v utorih podplata ni zagozdenih kamenčkov, saj sicer čevelj ne bo sedel na zadnji del tekaške vezi, ki čevlju nudi oporo in stabilnost na smučki takrat, ko na njej stojimo na celem podplatu.To je tistikrat, ko se v smučini porivamo soročno ali pa med spusti.Tudi prednji del čevlja, tam, kjer čevelj sede v utor tekaške vezi, mora biti suh, brez snega, ledu ali kamenčkov. Najbolje je, da pred vpetjem smuči s čevljema rahlo udarimo skupaj, nato pa še pogledamo, če je čist tudi podplat.Zelo pomembno je tudi pravilno vpetje dlani v zanko tekaške palice. Zelo narobe je, če je zanka kratka in nas okoli zapestja tišči: pri smučarskem teku palice trdno držimo za ročaj le pri teku v hudo strmino, sicer pa se moč naših rok na palico prenaša preko zanke. In prav zato mora biti zanka nekaj daljša, saj le tako omogoči palici največjo amplitudo oziroma pot gibanja.V nasprotju s čevlji za alpsko smučanje, ki sedejo v katerokoli vez, pri smučarskem teku ni tako. Nekateri tekaški čevlji so kompatibilni le z enim, drugi pa le z drugim tipom vezi drugega proizvajalca. Pred nakupom opreme je to dobro vedeti.Če ste začetnik, kupite aluminijaste palice. Debitantom v tekaški smučini se rado zgodi, da padejo na palice – aluminijaste se le zvijejo, karbonske pa takoj počijo. In zadnje so zelo drage.