Solata, ki je lahko tudi novoletna

Za 2 do 4 osebe potrebujemo:

Priprava:

Obrok je tudi kar precej nasiten in hranljiv, tako, da boste kar nekaj časa lahko siti in podkrepljeni. Foto: Tanja Drinovec

Po klasičnem dobrem nedeljskem kosilu z govejo juho se vam utegne zgoditi, da vam v velikem loncu juhe, ki ste jo skuhali za več dni, plava poleg slastnega korenja še kakšen košček ali kos dobrega mehkega govejega mesa . Jaz si v takih primerih omislim dobro solato z govejim mesom in jajcem, ki jo obožujem. To zna biti krasen obrok močno beljakovinske večerje, za tiste, ki se radi držite raznoraznih LCHF in podobnih diet ali pa,če preprosto za večerje raje uživate manj ogljikovih hidratov. Obrok je tudi kar precej nasiten in hranljiv, tako, da boste kar nekaj časa lahko siti in podkrepljeni.Pol manjše glave zelene solate200 do 300 g mehko kuhane govedine iz juhe3 do 4 trdo kuhana jajcaPol rdeče čebuleSol, poperOmaka vinaigrette:3 žlicekisa po lastni izbiri6 žlic olivnega oljeGorčica (približno žlica)Sol, poperMalo medu(žlička)Mali strok drobno sesekljanega česnaSolato očistimo in narežemo. Meso iz juhe natrgamo na drobnejše koščke. Sesekljamo čebulo na tanke lističe. Jajca skuhamo do trdega in narežemo. Vse sestavine lepo zložimo na krožnik, solimo in popramo nežno. Zmešamo še omako vinaigrette tako, da vse sestavine za omako zmešamo. Polijemo jo čez solato in postrežemo.