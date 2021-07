Solata s figami, močna poletna solata

Solata s figami. FOTO: Tanja Drinovec

Za večjo skledo solate s figami potrebujemo:

Priprava solate s figami:

Že nekaj časa se nismo lotili naših solatnih klasik. Pa se postopimo v teh norih časih nekaj malo bolj vitaminskega, če ne zaleže proti virusom, pa vsaj za naš dober občutek, da skrbimo za naše zdravje.Tokrat bomo sestavili močno solato s figami, pršutom, in sirom. Solata se nemalokrat pojavlja v deželah Mediterana. Sestavine so pogosto variacije, nekaj glavnih pa so običajno stalnica, ker je kombinacija okusov kot sta pršut in fige res pravi balzam za naše brbončice.Fige, ta čudoviti sladki medeni sadež, ki bodo tokrat v glavni vlogi naše solate, obrodijo v poletnem in jesenskem času (odvisno od sorte) imajo že zelo dolgo zgodovino. Bojda sta si že ob stvarjenju z listi te rastlineinprekrivala svoje bogato imetje v raju.Ne samo, da imajo fige bogato biblijsko in mitološko zgodovino, so tudi izjemno kalorične in zdravilne. Vsebujejo veliko balastnih snovi, ki imajo izjemno dober učinek na prebavila in srčno žilni sistem. Znižujejo krvni tlak, vsebujejo pa tudi ogromno antioksidantov, magnezija, kalija in kalcija. V oktobrskih dneh jih še ulovimo na dobro založenih policah in stojnicah.Naša solata bo kar kalorična, vitaminska, lepo barvita in bogata popotnica za vitaminsko popestritev depresivnih sivih jesenskih dni.Srednje velika glava solate (mehka, kristalka, berivka)Nekaj rezin pršutaFige2 pesti fetePest sira z modro plesnijoOliveČešnjevi paradižnikiSol, poperOlivno oljeBalzamični kisOčistimo in operemo solato in fige. Fige narežemo, prav tako solato. Solato razporedimo po krožniku. Nanjo zložimo vse narezane sestavine (sir, paradižnik), dodamo še olive in trakove pršuta. Začinimo po našem okusu. Pri surovinah namenoma nisem navedla količin. Najbolje, da si si solato obložimo po svojem okusu. Tudi kakšno živilo lahko dodamo ali odstranimo po svojem okusu in lastnih željah. Kolikor ljudi toliko solat…