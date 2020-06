Solata tabule, tista, ki lahko počaka

Testenine s koromačem in korenjem Pripravite si še:

Sesekljamo čebulo, paradižnik in sir. Prav tako peteršilj in meto. FOTO: Tanja Drinovec

Za 2 osebi potrebujemo:

Priprava:

Solata običajno torej vsebuje bulgur, meto, peteršilj, lahko tudi kumaro in paradižnik, zalita pa je z limoninim sokom.(za C vitaminski dodatek). FOTO: Tanja Drinovec

Že kar nekaj časa nismo bili pri solatnih klasikah. Zato se bomo tokrat ustavili pri eni znamenitejših solat iz arabskega sveta. Naredili bomo tabule solato (tabbouleh), ki je po njenih sestavinah ravno pava za letni čas v katerem se nahajamo. Njena glavna surovina je bulgur (eno od starodavnih žit o katerem smo že govorili), plemenitijo pa to solato zelišča kot so meta in peteršilj, ki se trenutno že pričenjata bohotiti po naših vrtovih.Če govorimo v naši rubriki tudi malo o zdravju, naj ponovno povemo, da je bulgur izredno nizko kalorično živilo (veliko manj kot riž), ima pa ogromno vlaknin, rudnin in vitaminov, zlasti B. Za žito, ki sicer izhaja iz bližnjega vzhoda velja tudi, da je zelo bogato z beljakovinami. Kot nalašč za dobro in zdravo športno solato, ki ji bomo vmešali superiorni peteršilj in opojno meto. Za oba vemo, da sta izjemno zdravi zelišči, polni dobrohotnih učinkov.Solata običajno torej vsebuje bulgur, meto, peteršilj, lahko tudi kumaro in paradižnik, zalita pa je z limoninim sokom.(za C vitaminski dodatek).Prava športna in zelo hitro pripravljena solata, ki nas lahko počaka tudi v hladilniku kar nekaj časa, ko se lačni vrnemo domov.Večja skodelica bulgurja2 mladi čebuliVelik šop peteršiljaŠop mete2 paradižnika2 pesti sira mehkega sira (feta)Limonin sokOlivno oljeSol, poperŠčepec koriandraBulgur skuhamo po navodilu in ga ohladimo. Sesekljamo čebulo, paradižnik in sir. Prav tako peteršilj in meto. Vse sestavine zmešamo in polijemo z oljem in limoninim sokom ter po okusu začinimo s soljo in poprom. Po želji dodamo še ščepec koriandra za arabski pridih solate. Solato lahko uživamo tudi mlačno, odlična pa je tudi dobro ohlajena.***Tanja Drinovec študij arhitekture je uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi čez prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.