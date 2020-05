Španska pita

Kolesarkin ajmoht Pripravite si še:

Kot ime samo že pove pripravljamo tokrat jed, ki ima svoje korenine v Španiji. Prvotno je šlo za nekakšno obliko tortilje z jajci in krompirjem.Naša različica je enostavnejša iz moke in jajc. Čar pite pa je v enostavnosti in v tem, da si jo lahko priredimo čisto po okusu in željah. Ko zamesimo osnovno testo, vanj resnično lahko zamešamo vse mogoče kombinacije sestavin, ki nam padejo na pamet in so nam pri srcu (zelenjavo, sire, salamo, pršut, kumarice, zelišča…).Hitro pripravljena pita nam lahko pride prav kot popoldanska malica, večerja, zavito pa bi pravzaprav lahko v žepu skorajda s seboj odpeljali na kolesarski izlet , da nas potolaži z nekaj kalorijami.6 jajc2 ločka mlekaPol lončka oljaPol lončka sladke smetaneSol, poper4 lončke pirine mokePecilni prašekPest feta sira2 sesekljani mladi čebuliNekaj rezin pršutaNekaj sesekljanih kislih kumaric2 pesti na kocke narezanega poljubnega siraV posodi penasto zmešamo jajca, dodamo mleko, smetano in olje. Dodamo moko, pecilni prašek sol, poper, da dobimo gladko zmes. V to stresemo vse ostale na kocke oziroma trakove narezane sestavine. Premešamo in vlijemo v pomaščen pekač. Pečemo pri temperaturi 180 stopinj kakšne pol ure. Še toplo razrežemo na kocke in postrežemo.***Tanja Drinovec je študij arhitekture uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi skozi prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.