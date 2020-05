FOTO:Specialke: najboljše med najcenejšimi

Opozorilo: spoštovani športni prijatelji, v času do konca pandemije upoštevajte uradne strokovne smernice za zmanjšanje možnosti prenosa virusa in lokalna in državna pravila glede potrebne medsebojne fizične razdalje, pravil uporabe javnih športnih objektov, vadb večjega števila rekreativcev in večjih druženj na sploh.

Ne pozabite na aluminij

Cannondale CAD Optimo

FOTO: Arhiv proizvajalca

Specialized Allez Elite

FOTO: Arhiv proizvajalca

Lapierre Sensium AL 500

FOTO: Arhiv proizvajalca

BMC Teammachine ALR ONE

FOTO: Arhiv proizvajalca

Scott Speedster 10

FOTO: Arhiv proizvajalca

Cube Axial WS Race Iridium »N« Aqua

FOTO: Arhiv proizvajalca

Giant TCR Advanced 2 King of mountain

FOTO: Arhiv proizvajalca

Cestna dirkalna kolesa s krivo balanco so srednje ime že izgubila. Ostanejo cestna kolesa za občasno dirkanje.Da se razumemo, kolesa s krivim krmilom so še vedno rezervirana za bolj besno sorto kolesarjev in vedno bo tako. Visoke cene specialk so še zdaj razlog, da se nanje ne spravi več ljudi. Imeli bi specialko, a kaj ko so pregrešno drage.Pa ni povsem tako. Proizvajalci s trgovci vred so pripravili modele koles, ki so cenovno zelo dostopna in s katerimi je vožnja zelo kakovostna in s tem hitra, seveda; prav hitrost je prva želja tistih, ki hočejo cestaka ali specialko ali dirkalca, kakor koli že hočete.V zadnjih letih se je naš kolesarski svet močno spremenil. In rekreativci, to smo tisti, ki se zelo radi vozimo s specialkami, nekoliko manj pa tekmujemo oziroma se samo nekajkrat na leto priključimo kakemu maratonu, smo toliko ozaveščeni, da res ne potrebujemo točno take specialke, kot jo vozi Primož Roglič. Potrebujemo zelo dobro specialko za »normalen« denar.Slabega aluminija resna kolesarska podjetja ne delajo več. Če ima na podsedežni cevi nalepko z oznako 6061 ali 7005, gre za odlična okvirja oziroma odlične cevi, za najboljše vrste aluminija v kolesarski industriji. Eden je malce lažji od drugega, tudi cenejši, malce laže se ga obdeluje in vari, vendar je razlika za nas neopazna.taka okvirja sta veliko boljša kot poceni karbonski okvirji! In, preverjeno, tudi lažja.O specialkah, ki s ceno komaj sežejo do poldrugega tisočaka, nekateri neupravičeno, včasih nesramno, zagotovo pa nepoznavalsko trdijo, da so za začetnike.To ne drži, specialke za začetnike stanejo manj kot tisočaka! V teh približno petsto evrih pa je ogromna razlika. Da, drage karbonske izvedenke so nam malce zameglile pogled – in delno razum. A se motni pogledi bistrijo ...Na prvih straneh katalogov se bahajo tiste najdražje, najlažje, najhitrejše specialke, proti koncu najcenejše. No, tehnologija je tako napredovala, da za tiste na zadnjih straneh kataloga ne moremo več reči, da so najslabše v ponudbi, ampak so namenjene kolesarjem, ki bi se radi vozili najbolje – za najmanj denarja.Ne, to niso vstopni modeli, tudi to so izbrani modeli. Vstopni model je lahko tudi karbonska, draga različica, ker so med nami ljudje, ki se hočejo naučiti specialkarstva kar takoj z odličnim kolesom ...O rabljenih specialkah malokrat pišemo. Kupiti odlično rabljeno specialko, ki je bila ob nakupu v najvišjem cenovnem razredu, ali novo, iz prodajalne, ki spada v nižji cenovni razred? To je vprašanje, ki se nam v uredništvu zelo velikokrat zastavi. Odločitev je težka – in res je treba dobro razmisliti.Tokrat smo izbrali šest specialk, ki vas finančno ne bodo pokopale, vozili pa se boste odlično. Zavedamo se, da je 1500 evrov, kolikor stane najdražji predstavljeni model, dosti denarja, a smo se pri izboru odločili, da bo spodnja meja oprema Shimano 105 in aluminijast okvir. Vse smo našli pri domačih trgovcih, vsi so letnik 2020, cene smo našli v prodajalnah, nekatere so že s popustom. Enkrat pa se mogoče res posvetimo rabljenim specialkam iz malih oglasov, recimo na našem spletu.Ko sem iskal najbolj preprosto specialko, ki bi zadovoljila moj okus, sem našel tega cannondala. Nekoč sem ga vozil, točneje, model CAAD3, prav tako s Shimano opremo. Še zdaj vem, kdo ga vozi in še zdaj vem, da je v odličnem stanju, čeprav šteje že 20 pomladi. Aluminij, vsi kabli zunaj, kar mi je še posebej všečno, ker je to še najbolj funkcionalno za vse nas, ki ne radi kompliciramo s specialkami, oz. za tiste, ki se še vedno spogledujejo s klasičnimi kolesi, torej preprostimi.Priznam, prepričan sem bil, da takega modela s tako zvenečim imenom ne bom več našel. Vendar če pomislim bolje, ravno najboljše znamke se počasi spet vračajo h koreninam z vsaj enim modelom. Vsekakor je to specialka, ki bo trajala večno in ponuja najboljše, kar lahko rekreativec pričakuje.Okvir: SmartForm C2 aluminijVilice: karbonObroči: RS 2.0,Pnevmatiki: Vittoria Zaffiro Pro Slick, 700 x 25cOprema: Shimano 105Zavore: Tektro R741Cena: 1199 evrovKolo je iz najkakovostnejšega aluminija, kar ga premore kolesarska industrija, ponuja togost, lahkotnost in dirkaško navdušenje med vožnjo. Zelo lahek okvir z dobrima obročnikoma pripomore k lažjemu vzpenjanju, k temu svoje doda tudi odlično, do hribolazcev prijazno prestavno razmerje. Geometrija kolesa Allez je bila razvita na podlagi širokega kroga podatkov in zagotavlja geometrijo, ki pokriva bogat razpon položajev, hkrati pa zagotavlja učinkovito vodljivost, ki jo od takega kolesa pričakuješ. Z nastavki za prtljažnik in blatnike lahko to postane hitro mestno kolo, ki vas bo varno in hitro pripeljalo tudi na bolj oddaljeno delovno mesto, na primer.Okvir: Specialized E5 Premium aluminijVilica: Specialized FACT Carbon, aluminijasta krmilna cevOprema: Shimano 105, 22 prestavGonilka: Praxis Alba, 50/34TZavore: Tektro Axis 1.0 caliperKaseta: Shimano 105, 11-32T, 11 prestavObroči: DT Swiss R460Plašči: Espoir Sport, 60 TPI, 700 x 25 mmCena: 1299 evrovFrancoska klasika, tokrat v aluminijasti izvedbi s poudarkom na udobju in vzdržljivosti. Kot nalašč za dolge vožnje, maratone. Odlikujeta ga lahek okvir in odlična vodljivost, geometrija je prilagojena rekreativcem, vožnja z njim je udobna, a vseeno dovolj hitra, da bo zadovoljila specialkarski apetit. Lapierre Sensium AL 500 ni za začetnike, je bolj za tiste, ki hočejo kolesariti dolgo in čim dlje od serviserjev – to pa je tisto, kar večina pri nekaterih kolesih zelo pogreša.Okvir: Aluminij Supreme 5Vilice: Karbonska, aluminijasta krmilna cevMenjalnika: Shimano 105, 22 prestavGonilka: Shimano FC-RS510, 50X34TKaseta: Shimano 105, 11-34TZavore: Shimano BR-R7000Prestavno-zavorne ročice: Shimano105 ST-7000Obroči: Mach1 CFX/ Shimano RS400Plašči: Continental Ultra Sport 2 SL 700X25Cena: 899 evrovŠvicarski ponos kolesarske tehnologije. BMC Teammachine je v vseh pogledih vrhunski in dodelan do podrobnosti. Poleg tega okvir spada med najlažje in izredno dobro vodljive. Kolo za velike hitrosti in dolge razdalje. Najboljša izbira za kolesarje, za katere je letno število prevoženih kilometrov najpomembnejši podatek.Okvir: Teammachine ALRVilice: Teammachine SLR Carbon, TCC RaceOprema: komplet Shimano 105Gonilka: Shimano FC-RS510, 50-34TKaseta: Shimano 105, 11-32TObroči: Mavic CXP BlackPlašči: Vittoria Zaffiro Pro Slick, 25mmCena: 1499 evrovBo morda uspešnica letošnje sezone Scottov speedster 10? Izredno lahek aluminijast okvir in obročnika z odličnima pnevmatikama. Tudi ta model priporočamo kolesarjem, ki se največ vozijo čez klance, saj je kolo lahko in odzivno ter neverjetno vodljivo na spustih. Zelo dolgo ga boste uporabljali.Okvir: Aluminij 6061Vilice: KarbonOprema: komplet Shimano 105Zavore: Tektro SCBR-526Gonilka: Shimano FC-RS510 Black, 50x34Kaseta: Shimano CS-R7000, 11-32Obroči: Syncros Race 23Plašči: Schwalbe Lugano 700x28CCena: 1169 evrovNemška kakovost, ki vam bo na voljo ogromno kilometrov. Izredno lahek aluminijast okvir in izbrana Shimanova oprema zagotavljata hitrost in udobje hkrati. Okvirji Cube so prepoznavni po obliki in predvsem geometriji. Vedno znova, ko preizkusimo kak njihov model, nas navduši odzivnost, torej hitrost, in potem še udobje. Kolo za ljubitelje klancev!Okvir: Aluminium 6061 T6 SuperliteVilice: CUBE CSL Race Disc, One Piece 3D-ForgedOprema: komplet Shimano 105Gonilka: Shimano FC-RS510, 50x34TKaseta: Shimano 105 CS-HG700, 11-34TObroči: CUBE RA 0.8 Aero DiscPlašči: Conti Ultra Sport 2, 28-622Cena: 1299 evrovNa koncu še nekakšen vrhunec naše predstavitve. Karbonski okvir s celotno opremo Shimano 105, razen obročev, ki pa prihajajo iz Giantove proizvodnje. Giant je največji proizvajalec koles na svetu in najbrž ravno zato lahko ponudi največ po najnižji ceni. Izvrsten okvir, ki se ponaša z vsem, kar pričakujete od kolesa v tem cenovnem razredu: lahkost, togost in udobnost. Trojček lastnosti, ki ga lahko naredijo samo največji proizvajalci.Okvir: Advanced-Grade CompositeVilice: Advanced-Grade CompositeOprema: komplet Shimano 105Kaseta: Shimano 105, 11x34Gonilka: Shimano 105, 34/50Obroči: Giant PR-2 wheelsetPlašči: Giant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25Cena: 1499 evrov