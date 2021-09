Špela Šavs bo tekla za junake 3. nadstropja

Kdo so junaki 3. nadstropja, za katere bo tekla Špela, si oglejte v filmčku

V organizaciji in s sodelovanjem Lions kluba Kranj bodva tedna v septembru – mesecu ozaveščanja o otroškem raku – tekla za Junake 3. nadstropja. Na 1100 kilometrov dolgo dobrodelno pot se bo podala v petek, 3. septembra 2021, ob 8. uri izpred Osnovne šole Matije Valjavcav Preddvoru.Na pot jo bodo pospremili preddvorski župan, predsednica LK Kranj, učenci in učitelji šole, v pozdrav in podporo pa ji bodo vzdolž Šolske ulice pomahali tudi drugi občani. Špelo lahko podpremo tudi tako, da z njo pretečemo kak košček poti. Kod jo bo vodila, si lahko ogledate na priloženi sliki. V njenih domačih krajih jo bomo lahko pozdravili tudi na zadnji etapi, ko bo z Jezerskega tekla na cilj v Kranju.V času dobrodelnega teka bo potekalo zbiranje sredstev za društvo Junaki 3. nadstropja. Prispevek lahko nakažete na TRR Lions kluba Kranj SI56 0700 0000 0709 548 – namen Junaki 3. nadstropja ali pa s SMS – JUNAKI5 na 1919.Zbrana sredstva bodo namenili za prenovo sobe za starše na hemato-onkološkem oddelku pediatrične klinike, ki jo bodo uredili tako, da bo bolj uporabna in prijetna.