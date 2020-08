Spletna šahovska olimpijada ima dva zmagovalca

Košček raja je tudi v Tržiču Preberite še:

Na spletni olimpijadi Mednarodne šahovske zveze (Fide), ki je potekala od 22. julija do 30. avgusta in na kateri je nastopilo 163 držav, so Rusi v finalu po neodločenem prvem dvoboju 3:3 v drugem Indijo premagali s 4,5:1,5, a sta na koncu obe reprezentanci osvojil zlati medalji.Indijci so se namreč pritožili zaradi slabe internetne povezave v drugem obračunu. Fide je pojasnila, da sta dva šahista izgubila povezavo s spletom, ko je bil izid dvoboja še nejasen. Nato so preverili vse okoliščine in na koncu je predsednik Fide, nekdanji ruski politik, odločil, da tako Rusom kot Indijcem podelijo zlato.V polfinalu je Indija izločila Poljsko, Rusija pa ZDA. Rusi in Indijci, reprezentanci sta bili med petimi nosilkami, so začeli šele v četrtfinalu, prvi so odpravili Madžare, drugi pa Armence.Slovenija je nastopila v drugi diviziji, kjer je bilo 35 nosilk in še 15 ekip, ki so se tja uvrstile iz prejšnjih tekem tretje divizije. V skupini C je Slovenija zasedla peto mesto 10 točkami. S tem se ji ni uspelo prebiti na eno izmed prvih treh mest za nadaljevanje med 40 ekipami top divizije. To je iz skupine uspelo Španiji (15), Nizozemski (14) in Italiji (14).Slovenijo, ki je bila trideseta nosilka po povprečnih ratingih, so zastopali kapetanŠahovska olimpijada, 44. po vrsti, bi morala biti sicer med 6. in 17. avgustom v živo v Hanti Mansisku v Rusiji, vendar je bila zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljena na naslednje leto. Fide pa je zato letos pripravila internetno tekmovanje.