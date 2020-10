Šport v dvoranah (še) dovoljen

Če je v objektu zagotovljena uporaba tušev, je treba zagotoviti njihovo čiščenje in razkuževanje tušev po uporabi, in to vse površine tuša, ter zagotoviti stalno zračenje. FOTO: Shutterstock

Direktorat za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sta uskladila higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom pri uporabi notranjih športnih objektov in površin. Tako za tekmovanja, treninge in rekreacijo, ki se lahko tako še naprej izvajajo.Navodila so v pomoč šolskim ustanovam in občinam, ki upravljajo z večino športnih objektov. Temeljijo na ohranjanju varnostne razdalje dveh metrov, poudarek je na razkuževanju in čiščenju, tudi površin, ki pridejo v stik z uporabniki, ter temu, da se skupine med seboj ne mešajo. Prav tako je potreben premor med dvema vadbama ter vodenje seznamov uporabnikov.Potekajo lahko tudi kontaktni športi in športi v dvojicah v šolah, bazeni ostajajo odprti z navodili, ki so jih na spletni strani NIJZ objavili že 1. oktobra, preostale bodo v začetku naslednjega tedna.Priporočila veljajo do nadaljnjega, spremljati je treba namreč tudi vladne ukrepe glede na spreminjanje epidemiološkega stanja. To velja tudi za osnovno- in srednješolski šport ter šport študentov skupaj z navodili za šolska tekmovanja. Ta, tako kot splošna, dovoljujejo le nujno potrebno osebje za izvedbo vadbe in tekmovanj.»Največ dilem smo imeli pri tem, kako natančno opisati vsako omejitev. Če bi bila navodila preobsežna in bi šli v vsako podrobnost, tega ne bi nihče več bral in bi tako izgubila pomen. Navodila so sicer že obstajala, tako v športu kot v družbi nasploh, iz tega pa smo izhajali pri pripravi novih, ki bodo pomembna v poznem jesenskem in zimskem času, ko se bodo veliko uporabljale telovadnice in drugi podobni pokriti športni objekti,« je za STA povedala direktorica direktorata za športPri pripravi priporočil so se zgledovali tudi po protokolih, ki so jih pripravile mednarodne panožne zveze. Iz direktorata za šport bodo priporočila danes posredovali Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS) in občinam.»Nekatere občine so se že odločile, da bodo telovadnice za javno uporabo zaprle. Obvestili jih bomo, da lahko ostanejo odprte ob uporabi sprejetih priporočil,«je pojasnila Doupona.Izpostavila je, da je treba zagotoviti sledljivost udeležencev športnih dejavnosti. Izvajalci športnih tekmovanj, treningov in rekreacije morajo voditi evidence udeležencev in jih po potrebi posredovati NIJZ, če jih ta k temu pozove. Upravniki objektov morajo pripraviti seznam vseh uporabnikov z urniki ter protokol čiščenja in razkuževanja.Za panožne zveze in druge nosilce tekmovanj velja, da mora biti vzpostavljena struktura in postopek odločanja, ki zagotavljata spreminjanje, omejevanje, preložitev ali preklic tekmovanja v katerikoli fazi.Športniki naj na tekme prihajajo že ustrezno oblečeni in opremljeni. Če je v objektu zagotovljena uporaba tušev, je treba zagotoviti njihovo čiščenje in razkuževanje tušev po uporabi, in to vse površine tuša, ter zagotoviti stalno zračenje. Slednje velja tudi za garderobe, kjer je treba kar najkrajše zadrževanje ob upoštevanju medsebojne razdalje.Gostinski lokali, stojnice in podobna ponudba hrane in pijače so v objektih dovoljeni ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ za izvajanje turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe.