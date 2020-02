Športna ura, ki postane dober prijatelj

Želite opraviti intervalni trening?

Polar vantage V je prva večšportna ura, ki meri moč teka z zapestno napravo. Foto: Arhiv proizvajalca

Ko sva odprla izvirno izdelano škatlico, v kateri je zapakiran Polarjev najnovejši model, nama je bilo takoj jasno, da gre za več kot športno uro: športnoeleganten dizajn omogoča, da jo lahko nosimo tudi na poslovnem sestanku ali večerji.Sedaj pa k tehnični plati. Proizvajalec nam zagotavlja, da z nakupom vantagea V vstopimo v celotenekosistem, kjer je vse povezano – in to še kako drži! Kot lastnika prejšnjega modela V 800 nisva imela nobenih težav pri povezavi nove ure s profilom v spletni aplikaciji Polar Flow, v katero se shranjujejo podatki vseh opravljenih treningov in tekmovanj.Svoje podatke lahko samodejno sinhroniziramo z drugimi storitvami, kot jealis.Preden sva se odpravila na prvo vadbo, sva v spletni aplikaciji nastavile še želene podatke, ki jih želiva spremljati med tekom – potem pa stisk rdečega gumba in gremo! S pomočjo izredno dodelane grafične podobe sva ves čas prek indikatorja spremljala, v katerem delu katere cone obremenitve sva.Cone so označene z različnimi barvami, zato zadostuje že bežen pogled. Podobno kot v dirkalnem avtomobilu spremljamo število obratov na armaturni plošči! Če poznamo svoje pragove, ki so pomembni za določitev con, si jih lahko nastavimo tudi sami v spletni aplikaciji.Za to se vam ni treba odpraviti na stadion, ampak želene vrednosti intervalov nastavite na uri in trening naredite na svoji najljubši trasi v naravi.Ker je počitek enako pomemben del trenažnega procesa kot vadba, sva preverila, kako nam pri zagotavljanju omenjenega ravnovesja pomaga novi vantage V. Ura zaznava nenaden upad ali povečanje količine vadbe glede na že opravljene enote, Training Load Pro pa spremlja napor za naš srčno-žilni sistem (srčna obremenitev). Na podlagi podatkov nam sporoča, ali smo v stanju premalo treninga, stanju vzdrževanja trenutne pripravljenosti, v produktivnem stanju ali da treniramo preveč.Polar vantage V je prva večšportna ura, ki meri moč teka z zapestno napravo. Moč teka je pomembno dopolnilo za merjenje srčnega utripa, saj vam pomaga spremljati zunanjo obremenitev teka. Če uro nosimo tudi ponoči, nam v programu Sleep Plus daje informacije o kakovosti spanja.Vantage V poleg merjenja srčnega utripa s paščkom na prsnem košu meri srčni utrip tudi z zapestja s tehnologijo fuzije senzorjev Polar Precision Prime, ki združuje optično merjenje z merjenjem ob stiku s kožo, da izloči vse gibalne artefakte, ki bi lahko motili signal srčnega utripa in prikazali nezanesljive odčitke. Tako lahko hitro in enostavno preverimo stanje srčnega utripa v mirovanju, ne da bi iskali utrip s pritiskom na žilo ali nameščali pas s senzorjem.Oba se ukvarjava z več športi, ne le s tekom, zato sva preverila, koliko športnih profilov za vadbo nam omogoča ura. Izbirala sva lahko med več kot 130 športi! S storitvijolahko dodamo v uro do 20 športnih profilov in prilagodimo posamezne nastavitve za vsakega izmed njih.Uporaba ustreznega športnega profila pomaga ohranjati ažurnost dnevnika vadb v storitvi Polar Flow. Poleg tega pa boste dobili tudi povratne informacije, vezane na določen šport. Veliko tekačev spremlja Polarjev tekaški indeks, ki nam z veliko natančnostjo sporoča realno dosegljive čase, ko je naša zmogljivost (aerobna ali anaerobna) največja. Pri analizi tekaškega indeksa zlahka izločimo treninge tekaškega profila Trail, pri katerih je indeks največkrat nekoliko nižji zaradi velikih višinskih razlik, ki jih opravimo, in bi nam znal skaziti sliko realno dosegljivih ciljev!***Jure Vajs, alpinist in gorski reševalec in Klemen Dolenc, že več od samega nastanka Poleta testirata športno opremo.