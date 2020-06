Športne mantre – misli spodbude, ki te ponesejo na cilj, ko je najtežje

Kolesarjenje je lahko tudi oblika preživljanja skupnega časa s partnerjem Preberite še:

Mantre, ki se jih je vredno zapomniti:

Močnejši si, kot misliš, in lahko narediš več, kot ti misliš. FOTO: Shutterstock

Nihče ni rekel, da bo lahko, a nič ne bo boljše kakor občutek, ko bom na cilju. FOTO: Shutterstock

Dolgi teki, še zlasti pol- in pravi maraton, so za glavo prav poseben napor. Glava nas lahko popelje do cilja , lahko pa nas prepriča, da telo raje kakor na cilju pustimo ob poti.Dolgo kolesarjenje, ko nam močno začne primanjkovati energije, lahko mislimo, moramo misliti na cilj. Ko hodimo in se znajdemo v energijski krizi, spet vklopimo misli. Ogromno lahko naredimo s pozitivnimi mislimi, najbolje je, da se nanje osredotočite že med pripravami na vadbo, trening in še bolje je, da si vse mantre zapomnite, kajti začele se vam bodo ponavljati same od sebe vsakič, ko bo to najbolj potrebno.Nihče ni rekel, da bo lahko, a nič ne bo boljše kakor občutek, ko bom na cilju.Nikoli ne bom vedel, kolikor zmorem, če tega ne bom poskusil.Edini, ki ti lahko reče, da ne zmoreš, si sam. A tega ti ni treba poslušati.Bolečina je le slabost, ki zapušča telo.Ne gre za to, kdaj boš padel, ampak za to, kdaj boš vstal.Dobre stvari pridejo do tistih, ki jih čakajo – še večje pa do tistih, ki so se pripravljeni potruditi zanje.Ne pravim, da bo lahko. Pravim pa, da se izplača potruditi.Maratonski tek. Zmaga želje nad razlogom.Preden bo lažje, bo najprej težko. Vendar gre na bolje, le skozi najtežje se je treba najprej prebiti.Tudi ko prideš najdlje, kot zmoreš, ko te vse boli in začneš bolščati sam vase in začneš dvomiti o sebi, tudi takrat lahko v sebi najdeš še kanček moči, samo če pogledaš dovolj od blizu.Ko dam od sebe vse, kar zmorem in kar imam v sebi, takrat sem dobil svojo tekmo.Močnejši si, kot misliš, in lahko narediš več, kot ti misliš.Bil si na startu in boš na cilju.Nekega dne mi ne bo uspelo, a danes ni tak dan.Med vsako dirko pride tak trenutek. Trenutek, ko lahko odstopiš, padeš ali pa si rečeš, da boš zmogel.Če bi bilo preprosto, bi zmogel vsak.Če zmoreš sanjati, potem ti bo uspelo.Za zmago si nagrajen z znojem, pogumom in pripravljenostjo.Nikoli se ne počutim bolj živega kakor takrat, ko me zelo boli, ko se borim proti nepremagljivim čudnim občutkom in neizmernim stiskam. Stiske? Trpljenje? Samo pridite!Niti treba iti hitro, samo oditi moraš.Začuti svojo dirko. Začuti veselje, ki teče.Najprej se počutiš, kot bi umiral. Potem se počutiš znova rojenega.Oseba, ki je začela dirko, ni ista oseba, ki dirko konča.Bolečina je začasna, ponos ostane za vedno.Ne bodi več utrujen, postani poseben.