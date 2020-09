FOTO:Športni rekreativec zavarovan kot kočevski medved

Iznajdljivi športni pedagogi Preberite še:

Iz zaklenjene kleti so mi ukradli kolo. Kaj lahko naredim?

S prijatelji sem kolesaril, zapletli smo se, jaz sem se zaletel v zadnje kolo kolesarja pred mano, grdo padel, kolo, vredno 3000 evrov, je uničeno, jaz sem skoraj brez kože.

Kolesarska nesreča. FOTO: Shutterstock

Šel sem v hribe in si na vrhu zvil gleženj, moral sem klicati na pomoč, prišli so gorski reševalci.

FOTO:Pixbay

Zbil me je neprevidni voznik, kolo je uničeno, zlomil sem si kolk ...

Bil sem v fitnesu in na nogo mi je padla utež, moral sem poiskati zdravniško pomoč.

Sem aktiven športni rekreativec. Kakšno zavarovanje je nujno zame?

FOTO: Oste Bakal

Skrbi za svojo varnost se posvečam, ko sem doma, ko nisem na treningu. Takrat imam čas, da vprašam vse, kar me zanima. Tudi o tem, kaj storiti, če mi iz kleti ukradejo kolo.Da ne govorim o tem, kaj storiti, če padem s hriba v italijanskih Dolomitih.Brskal sem in spraševal zavarovalničarje, v Sloveniji imamo tri zelo dejavne, s tradicijo, odlično ponudbo in znanjem, da smo lahko brez večjih skrbi, kaj bo z nami, če (ko) se nekaj zgodi.Pri kraji koles zavarovalnice ponujajo zavarovanje iz naslova zavarovanja doma (hiše ali stanovanja). Vedno velja, da mora biti dovolj zavarovalne vsote, kolo pa mora biti shranjeno v dobro zaprtih in zaklenjenih prostorih. Torej skupne kolesarnice in kleti za primer kraje niso primerne.Kar zapleten primer, ki potrebuje nekaj zavarovalnih produktov. Sokolesar bo od vas verjetno zahteval odškodnino. Za ta primer potrebujete zavarovanje odgovornosti. Lahko se sklene samostojno, velikokrat je v sklopu domskega zavarovanja. Bodite pozorni, da odgovornost krije materialno in nematerialno škodo. Vaš sokolesar ima najbrž poškodovano kolo, zanj bo zahteval odškodnino, lahko pa pričakuje odškodnino tudi za morebitne telesne poškodbe.Za poškodovanje koles obstaja kasko zavarovanje, podobno kot pri avtomobilskem kasku.In najhuje, da je vedno na zadnjem mestu človek. Vedno nas skrbi, kaj bo s poškodovanim vozilom ...Če imate hujše poškodbe, bo zdravljenje verjetno dolgotrajno. Najprej se mora zdravljenje začeti in odlično je, če imate zavarovanje krajših čakalnih vrst pri specialistih. Zavarovalnice tudi tu ponujajo različne oblike, nekaj jih je zelo uspešnih na tem področju. Do zdravnika specialista, načrta zdravljenja, magnetne resonance, fizioterapije lahko pridete zelo hitro. Žal so čakalne vrste v našem zdravstvu zelo dolge, aktivnim športnikom pa je zelo pomembno, da se čim prej spet spravimo v pogon.Ker boste zaradi posledic nezgode verjetno na daljši bolniški odsotnosti, je prav, da poskrbite za nezgodno zavarovanje. Najmanj, kar je, z dnevnim nadomestilom deloma nadomestite izpad dohodka zaradi odsotnosti z dela.Če zaradi hujše nezgode postanete popoln ali delni invalid, pride prav invalidnost pri nezgodnem zavarovanju. Da o najhujšem, izgubi življenja, ne govorimo. Tukaj so posledice za vašo družino zelo hude. Stroški gospodinjstva se zaradi vaše smrti ne bodo veliko zmanjšali, tudi kredit bo ostal, če ga imate, zato je prav, da ste zavarovani tudi za primer smrti – lahko prek nezgodnega zavarovanja (velja samo za smrt ob nezgodi) ali samostojno za tveganje smrti, ki velja tudi za primer bolezni.Spet vsakodnevni primer. Imate srečo, če ste se poškodovali v Sloveniji. V tem primeru vam pomagajo naši gorski reševalci. Huje je, če se poškodujete v tujini. Tudi tam vam pomagajo do najbližje bolnišnice, vendar vam kasneje stroške reševanja in bolnišnice drago zaračunajo. Za take primere zdravljenja v tujini, zaradi bolezni ali nezgode, imajo zavarovalnice zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco. V primeru nezgode ali bolezni pokličete asistenčni center, ta pa vam pomaga in vas usmerja, kako naprej. Kljub temu vse zavarovalnice svetujejo tudi naročilo brezplačne evropske kartice, ki vam pomaga za osnovna zdravljenja v javnih zavodih v tujini.Če ima neprevidni voznik registrirano vozilo in sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, bo za vaše kolo, dres, čelado in seveda izpad dohodka zaradi vaše odsotnosti z dela plačala zavarovalnica neprevidnega voznika. Če imate sklenjeno nezgodno zavarovanje, boste prejeli tudi dnevno nadomestilo in morebitni odstotek invalidnosti tudi po vaši polici. Vendar še enkrat: če nimate sklenjenega zavarovanja specialistov z asistenco, boste na specialista čakali kar dolgo, še dlje na fizioterapijo po poškodbi.Tukaj je pomembno, da najprej razjasnimo, zakaj vam je utež padla na nogo. Če se je polomila naprava na fitnesu, bo za to odgovarjal lastnik fitnesa. Če ste nehote ali zaradi nemoči, ker ste se precenili, izpustili utež, smo spet pri nezgodnem zavarovanju in skrbi za čim hitrejše okrevanje, prek specialistov in fizioterapije.Najprej poskrbite za nezgodno zavarovanje, če ste veliko na treningih ali prireditvah v tujini, poleg brezplačne evropske kartice sklenite tudi zavarovanje z asistenco v tujini. Ne pozabite zavarovalnici omeniti, s čim se ukvarjate, ker so nekateri športi bolj tvegani od drugih in je potrebno doplačilo. Svetujemo tudi specialiste z asistenco, da se boste čim prej pozdravili, od prvega pregleda pri specialistu pa do končne fizioterapije.Če boste povzročili nesrečo, pa je pomembno, da preverite še odgovornost po vaši domski polici ali samostojno. Iz tega zavarovanja bo krita materialna in nematerialna škoda tretjim osebam.In še kolo ali kakšen drug športni pripomoček – preverite, ali je zavarovan v sklopu domskega zavarovanja za primer kraje, ali sklenite samostojno zavarovanje in bodo krite tudi morebitne poškodbe.Sliši se veliko, vendar zavarovanja niso draga. Velikokrat šele v primeru najhujšega vidimo, kako kakovostna zavarovanja imamo.