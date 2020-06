FOTO:Spoznajte svoj tekaški copat

Razvoj platforme namenjene zmanjševanju poškodb nogometašev Preberite še:

Zgornji del čevlja (Upper)

Zgornji del čevlja. FOTO: Arhiv Polet

Jezik (Tongue)

Jezik. FOTO: Arhiv Polet

Ojačitev pete (Heel counter)

Ojačitev pete. FOTO: Arhiv Polet

Blaženje pod peto (Heel crash pad)

Blaženje pod peto. FOTO: Arhiv Polet

Razlika v višini prstov in pete (Heel-toe offset)

Razlika v višini prstov in pete. FOTO: Arhiv Polet

Srednji podplat (Midsole)

Srednji podplat. FOTO: Arhiv Polet

Spodnji oziroma zunanji podplat (Outsole)

Spodnji oz. zunanji podplat. FOTO: Arhiv Polet

Vložek (Sockliner)

Vložek. FOTO: Arhiv Polet

Privzdignjen prstni del čevlja (Toe spring)

Privzdignjen prstni del čevlja. FOTO: Arhiv Polet

Prstni del čevlja (Toebox)

Prstni del čevlja. FOTO: Arhiv Polet

Pri pridobivanju informacij o primernih tekaških čevljih se pogosto srečujete z izrazi, ki jih ne uporabljate v vsakdanjem življenju. Zgornji del čevlja? Privzdignjen prstni del čevlja? Razlika v višini prstov in pete? Za pomoč smo vam pripravili slikovni vodnik za najpogostejše izraze, povezane s tekaškimi copati. Ker mnogi o lastnostih tekaških copat poizvedujete tudi na spletu, smo dodali angleške izraze, da vam bo laže in boste gotovo našli prave odgovore.Mrežasto blago, ki pokriva zgornji del in stranske dele stopala od pete do prstov ter pomaga utrditi nogo v čevlju.Del tekstila, ki sega po sredini čevlja na sprednji strani, na nartu, najvišje. Pokriva nart, ga ščiti, tudi pred preveč zategnjenimi vezalkami, ščiti ga pred udarci in stopalo učvrščuje v obutvi.Trdna ojačitev okoli pete, nameščena je lahko na zunanjem delu ali pa vgrajena v notranjosti čevlja.Vgrajeno večslojno blaženje pod peto, ki pomaga ublažiti silo udarca noge ob tla.Razlika v višini med peto in sprednjim delom stopala, izražena v milimetrih (če je razlika 0 milimetrov, pomeni, da so prsti in peta poravnani in enako oddaljeni od tal).Različni materiali (pena, gel, plastika in celo zračni žepi) in različna debelina zagotavljajo različne stopnje podpore, blaženja in gibljivosti.Spodnja plast čevlja (ponavadi narejena iz gume), ki je v stiku s podlago in zagotavlja trenje.Notranji vložek pod stopalom iz blaga in pene, pogosto odstranljiv.Navzgor zaokrožen sprednji del čevlja, ki olajša gibanje pri teku.Sprednji del čevlja, ki pokriva in varuje prste na nogah (skrajni sprednji del čevlja pokriva zaščitna kapica).