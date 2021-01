Staro kolo, namazano in kot novo

Servis na prvem mestu vključuje natančen pregled okvirja, kar je pri karbonskih kolesih izjemno pomembno, saj so za poškodbe bolj občutljiva od aluminijevih ali jeklenih. Sledi čiščenje. FOTO: Shutterstock

V trgovini in servisu Veb Company v Ljubljani. Če sem iskrena, kolesa v svoji karieri še nikoli nisem imela na uradnem letnem servisu. V mojem tekmovalnem obdobju so zanj poskrbeli v klubu, kasneje pa smo ga »pošraufali« kar v domačem servisu kakšnega kolesarskega kolega. Zatorej sem radovedno pričakovala rezultat, saj nisem vedela, kaj naj od takšnega zaresnega servisa sploh pričakujem.V trgovini so mi pojasnili, da se pri letnem servisu kolesu posvetijo za tri do štiri ure in da ga v tem času skoraj razstavijo na osnovne sestavne dele. In sestavijo nazaj seveda. Za čiščenje in podmazovanje uporabljajo maziva in čistila Motorex.Servis na prvem mestu vključuje natančen pregled okvirja, kar je pri karbonskih kolesih izjemno pomembno, saj so za poškodbe bolj občutljiva od aluminijevih ali jeklenih. Sledi čiščenje. Pa ne čiščenje v stilu tuširanja v banji. Kot sem že omenila, kolo razstavijo na »prafaktorje« in očistijo vse majhne in velike sestavne dele od sprednjega in zadnjega pesta, srednjega in krmilnega ležaja, opore sedeža, pedalov, koleščkov menjalnika, verige, tudi na obročnike ne pozabijo in še in še.Vse očiščene dele nato ustrezno podmažejo. Po dogovoru zamenjajo še zavorne in prestavne kable, zavorne obloge ter trak na krmilu. Ko kolo sestavijo, sledi pregled vseh gibljivih delov s podmazovanjem vseh vijakov. Na koncu nastavijo prestave in zavore ter po potrebi centrirajo še obročnike. Če imate elektronske prestave, vam sistem nadgradijo z najnovejšo različico.Ko sem prišla ponj, je pred mano stalo moje staro novo kolo. Videti je bilo kot na dan nakupa in komaj čakam, da popusti mraz in ga preizkusim na cesti.Takšen letni servis stane 99,95 evra, v mesecih zunaj sezone, od oktobra do marca, ko je pravi čas za temeljit servis, pa velja akcijska cena 74,96 evra.