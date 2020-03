Ste kdaj boksali – od doma 2. del (VIDEO)

Oglejte si še prvi del:

1. runda

2. runda

3. runda

Bi kdo kdaj pomislil, da bi lahko hodil tudi na trening boksa – od doma? Verjetno ne, a se je zgodilo tudi to, zaprte telovadnice so nas prisilile, da se vsi znajdemo drugače. Vendar ni težko.​, trener in vodja iz ljubljanskega boksarskega kluba FCL – Fight Club Ljubljana, je drugi trening opisal takole: »Tokrat je trening boksa prikazal. Identičen trening lahko naredite tudi vi , vse skupaj pa si prilagodite glede na svojo formo.Aljaž je izvedel trening na športnem igrišču (takrat igrišča še niso bila zaprta), kjer je prikazal tri runde po tri minute treninga boksa. Po izbiri lahko naredite dve ali tri serije teh rund.Boks s senco, šado boks – izvajanje vseh udarcev s premikanjem v vse smeri.Boks s senco, šado boks z ročkami in intervali – če ročk nimate, lahko z vodo napolnite dve pollitrski plastenki in tako obremenite roke ter nadomestite uteži. Naredite klasičen šado boks, vmes pa si določite desetsekundne intervale in tako popestrite to vajo.Vaje za moč s 30-sekundnimi intervali, torej sklop šestih vaj.Na tleh z rokami + tek na mestu s kolenoma izmenično proti obrazu (mountain climbers): 30 sekundVojaški poskoki (burpee): 30 sekundZapiranje knjige: 30 sekundRuski twist: 30 sekundHrbet (zaklon trupa leže): 30 sekundOsnovni položaj stabilizacije (plank): 30 sekundPočepi: 30 sekundKot vemo, so vsa igrišča v državi trenutno zaprta. Vaje lahko delate doma, na terasi, balkonu ...