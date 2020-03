Ste kdaj boksali – od doma

Takole je v elektronskem sporočilu zapisal vem svojim varovancem:

Bi kdo kdaj pomisli, da bi lahko hodil tudi na trening boksa – od doma? Verjetno ne, a se je zgodilo tudi to, zaprte telovadnice so nas prisilile, da se vsi znajdemo drugače. Ker je boks šport z dotiki , so seveda vsi pametni trenerji takoj zaprli svoja vadišča, tudiiz ljubljanskega boksarskega kluba FCL – Fight Cluba Ljubljana.širša javnost pozna kot avtorja prispevkov v predvsem tiskanem Poletu. Je nekdanji zelo uspešen tekmovalec, danes pa predan trener tako rekreativcev kot tekmovalcev. Z enim izmed njih, enim izmed najboljših slovenskih boksarjev, sta se takoj lotila dela…»Ker verjamemo, da pogrešate treninge, prav tako kot mi, k vas treniramo, smo se odločili, da pošljemo primere treningov, ki jih boste lahko izvajali doma. Prvi trening je od doma izvedel. Gre za treninge, s katerim boste vzdrževali kondicijo, samo tehniko pa bomo nadgrajevali na rednih treningih, ko se spet vidimo. Opis treninga najdete v opisu pod posnetkom, vse skupaj pa bomo objavili tudi na naših socialnih medijih. Pošljite nam odzive in lahko tudi vaš trening, ki ga bomo po dogovoru tudi objavili.Kdor se bo lotil treninga mu želimo dobro treniranje v objemu doma, naj vas izolacija pri treningih ne omeji. Skupaj držimo pesti, da se stanje čim prej normalizira in da se kmalu vidimo. Pozdravlja vas Ekipa FCL.«Pa še tole: kot smo včeraj videli po televiziji se je podobne vadbe lotil tudi treneriz tudi ljubljanskega Golden Gloves Gyma.