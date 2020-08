FOTO:Storžič je zdaj ograjen

Na vrhu Triglava so igrali ping pong Preberite še:

Križ je dobil še krono.

Pomagala je tudi vojska:

Res veseli tudi velika udeležba mladih Bašljanov, za vnaprej se jim ni za bati. FOTO: Bašljani

Delati so začeli ob pol devetih, zaključili so ob dveh popoldne, vseskozi brez počitka in vsak je vedel, kaj je treba prijeti. FOTO: Bašljani

Več kot dvajset Bašljanov - ne le članov agrarne skupnosti, tudi ostali vaščani so se pridružili. FOTO: Bašljani

Odkar so na njegovih pobočjih znova uvedli pašo, so se vrh Storžiča pogosto zadrževale ovce. Prav na vrhu, okoli križa na višini 2132 metrov, je bilo zato vse polno njihovih iztrebkov, kar za gornike ni bilo ravno prijetno, nam sporočajo iz občine Preddvor.»Zamisel, da bi sam vrh ogradili, se je med Bašljani porodila ob lanski 20 letnici križa, uresničili pa so jo v nedeljo, 16. avgusta 2020. Postavili so ograjo v dolžini 40 metrov in obenem vrh tudi očistili. Materialni stroški znašajo 1500 evrov, investitorja sta Agrarna skupnost Bašelj in, za del sredstev pa so zaprosili Občino Preddvor.« Je sporočila Petra Lombar Premru iz občine Preddvor.Pred samo izvedbo so namero uskladili pristojni na občinah in planinskih društvih Preddvor, Kranj in Tržič ter Agrarna skupnosti Bašelj, slednja je prevzela tudi koordinacijo. Predsednik Planinskega društva Preddvor je v dogovoru s Slovensko vojsko in Planinsko zvezo zagotovil dodatno uro za helikopterski prevoz na Storžič (na dan, ko so material vozili tudi v Zavetišče v Hudičevem borštu).»Tako smo 7. avgusta na vrh s helikopterjem pripeljali ves material in isti dan naredili temelje in sidra za ograjo. Iskreno se zahvaljujem Slovenski vojski za pomoč, brez tega prevoza bi bilo ograjo skoraj nemogoče narediti. Bašljani smo zelo hvaležni tudi PD Preddvor, še posebejza koordinacijo,« je dejalobčinski svetnik Občine Preddvor in predsednik Krajevnega odbora Bašelj, ki je skupaj s predsednikom Agrarne skupnosti Bašeljin ovčerejcemvodil akcijo. Sledilo je čakanje na ugodno vreme, so pa želeli ograjo postaviti pred soboto 22. 8., ko bo na Storžiču sveta maša.V nedeljo, ko se je obetal sončen dan, so Bašljani - kot že velikokrat do sedaj - stopili skupaj ter se odpravili na vrh. Odziv je bil neverjeten. Več kot dvajset Bašljanov - ne le članov agrarne skupnosti, tudi ostali vaščani so se pridružili - iniz Preddvora, katera je bila najstarejša udeleženka akcije. Seveda ni manjkal tudi županki je prišel celo prvi na vrh, je sporočil Cuderman in dodal: »Res me veseli tudi velika udeležba mladih Bašljanov, za vnaprej se nam ni za bati. Kar smejalo se mi je, ko sem med zadnjimi prisopihal na vrh! Pogled na Bašljane, koliko veselja, koliko energije pri delu! Kaj takega človek v teh časih vidi le redko!«Delati so začeli ob pol devetih, zaključili so ob dveh popoldne, vseskozi brez počitka in vsak je vedel, kaj je treba prijeti. »Res neverjetno, teh dobrih 5 ur del na vrhu je minilo kot bi mignil. V vsem tem času je šlo mimo nas h križu približno 200 planincev, kar nas je veselilo, po drugi strani pa smo morali zelo paziti na krušenje kamenja. Na srečo se je vse lepo izšlo, brez kakršnihkoli poškodb.Ko smo se proti večeru vračali v dolino, smo bili vsak pri sebi zelo ponosni na opravljeno delo. V začetku si nismo povsem predstavljali, v kaj se spuščamo, da bo tako zahtevno, nevarno in naporno, sedaj, ko je narejeno, smo pa izjemno zadovoljni. Ograja je lepa in res čvrsto narejena, za vrsto let. Predvsem pa nas veseli pripravljenost cele vasi in širše skupnosti pomagati ter nesebično narediti nekaj dobrega. V imenu odbora za postavitev ograje se še enkrat lepo zahvaljujem vsem za pomoč in sodelovanje in si želim, da se še velikokrat srečamo na prekrasnem Storžiču,« je še povedal