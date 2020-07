Supanja se najhitreje in najbolje naučimo na tečaju

Supanje je obnorelo Slovenijo Preberite še:

Naučite se prepoznati nevarnosti

Natančno spoznajte sup-opremo

Ustrezno se pripravite na daljšo sup-turo

Supanje je zelena aktivnost, ki jo načeloma lahko izvajamo na vseh slovenskih vodah – tudi na Bohinjskem jezeru, o katerem se zadnje čase veliko govori. FOTO: Arhiv Polet

Naučite se veslati s pravilnejšo tehniko

Spoznajte manevrske trike

Začnite razmišljati o sup-kulturi

Spoznajte omejitve supanja

Eden od razlogov, zakaj se supanje tako hitro širi in zakaj mu z vsakim dnevom uspe navdušiti nove ljudi, gotovo izhaja iz enostavnega začetka. Supar začetnik najprej spozna osnovni zavesljaj, osnovni obrat in se počasi postavi na noge. Običajno se nekje v 10 minutah začetniku prenehajo tresti noge, v naslednjih 10 minutah pa se popolnoma sprosti.Ampak v resnici je supanje mnogo več kot vzdrževanje ravnotežja na deski ali sproščeno veslanje. Pravilnejša tehnika neprimerljivo izboljša izkušnjo, z malo bolj poglobljenim znanjem pa se boste lahko izognili marsikateri neprijetni okoliščini, ki vas nepričakovano lahko doleti na vodi.Katere so pravzaprav tiste iztočnice, zaradi katerih bi vam priporočili obisk šole supanja?Ko navdušeno veslamo po Blejskem ali Šmartinskem jezeru, gotovo ne pomislimo na kakršno koli nevarnost, kajne? Ampak že na zaprti vodi, kakršno je jezero, nas lahko preseneti marsikatera nevarnost. Seznam se podaljšuje, če se s supom odpravimo raziskovat reko, ki je morda na odsekih malce hitrejša. In seznam se podaljšuje, ko sup spakiramo v avto in se z družino odpeljemo na morje. Čedalje več ljudi se odloča za aktivne počitnice in s supom potuje na različne konce sveta. V tečaju boste na široko spoznali potencialne nevarnosti, ki vas lahko presenetijo na vodi in ob njej, se naučili nanje odzvati oziroma se jim izogniti.Verjetno že veste, da osnovne opreme ne sestavljata le deska in veslo, ampak tudi varnostna vrvica (ali leash), ki nam v kriznih trenutkih lahko reši življenje. Če vprašate licenciranega vaditelja supanja, se seznam opreme na tej točki ne konča, in on bo svoje uporabne nasvete z veseljem delil z vsemi vami. Hkrati vam bo znal razložiti, zakaj je najnovejša tehnologija supov MSL fusion boljša od enoslojnih ali dvoslojnih desk ter katere so tiste zelo pomembne podrobnosti, ki dobro opremo (supe in vesla) ločijo od slabih. Gotovo boste po tečaju znali izbrati tisto opremo, ki vam bo ustrezala glede na vaše želje in potrebe.Če se parkirate ob jezero in ostajate v bližini svoje izhodiščne točke, velike priprave na supanje niso posebno potrebne. Na sup vzamete dovolj vode, sončno kremo, oblečete majico z UV-zaščito in zavarujete glavo s kapo s ščitnikom. Povsem druga zgodba pa so raziskovanja samotnih zalivov na morju, ki se pogosto nepričakovano zavlečejo, ali vse bolj priljubljene SUP-ture, pri katerih s supom lahko preveslamo tudi več 10 kilometrov na dan in se ne vračamona izhodiščno točko. Odgovorili boste torej na vprašanje, kako se pripraviti na supanje, če boste na vodi več kot dve uri ali celo več dni?Pravilni zavesljaj gotovo izboljša izkušnjo s supanjem. S pravilnejšo tehniko obremenjujemo druge mišične skupine, se manj utrudimo in lahko supamo dalj časa. Poleg tega se intenzivnost supanja opazno poveča in tako lahko s supanjem krepimo mišično moč in izboljšujemo kondicijsko pripravljenost.Če sanjate o velikih urbanih podvigih, kot je na primer supanje po Benetkah, morate imeti svoj sup v malem prstu. Spoznali se boste z najbolj uporabnimi in bolj učinkovitimi obrati ter z malimi triki, s katerimi boste svoje supe obračali za šalo.Suparji se moramo zavedati, da naša ljubljena aktivnost še ni tako široko prepoznana, ter da nekaterim plavalcem ni najbolj prijetno, ko se razvlečemo po vsej plaži, veselo mahamo z vesli in se predolgo zadržujemo v nizki vodi. Njihov problem, bi lahko rekli egoisti. V resnici pa problema sploh ni, če vemo na katere vedenjske vzorce moramo biti pozorni in kako jih preprečiti. Na tečaju boste razmišljali o možnih odzivih nepoznavalcev, vaditelji pa bodo delili dobre prakse in priporočene vedenjske vzorce ter tako poskrbeli za boljšo integracijo supanja v družbo.Supanje je zelena aktivnost, ki jo načeloma lahko izvajamo na vseh slovenskih vodah – tudi na Bohinjskem jezeru, o katerem se zadnje čase veliko govori. Morebitne omejitve so lahko v narodnih/naravnih parkih, zato se moramo pred vstopom na območja z morebitnimi omejitvami o njih izobraziti.Tako, 7 res pametnih razlogov za udeležbo tečaja supanja smo predstavili, prepričani pa smo, da boste na tečaju našli še kakšen dodaten razlog za veselje. Samo še zadnji nasvet – tako hitro kot se med ljudmi širi ljubezen do supanja, se množijo tudi ponudniki tečajev, ki pa zelo pogosto niso dovolj izobraženi. Zato ne zaupajte vsem povprek in se pred tečajem dobro pozanimajte o programu, strokovni podkovanosti (mednarodnih certifikatih) in izkušnjah, ki jih imata neki vaditelj ali šola supanja.