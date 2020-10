Svetovnega prvaka suspendirali zaradi tvitanja

Zmaga na lanskem svetovnem prvenstvu. FOTO: Justin Setterfield

je Američan, lani je v Angliji postal svetovni mladinski prvak, letos pa že dirka za eno najboljših moštev na svetu, ob balanciin drugih.velja za enega od najbolj talentiranih, perspektivnih kolesarjev nasploh, njegovi testi v laboratorijih so naravnost osupljivi, na cesti še ni dosegel zmage na kaki izmed World Toura, je pa zelo dejaven na twitterju.Kolesarsko moštvo Trek Segafredo je zaradi neprimernega tvitanja suspendiralo Quinna Simmonsa, čudežnega dečka kolesarstva.Začelo se je s provokacijo, kolesarskega novinarja in komentatorja, ki je o prihajajočih volitvah v ZDA čivknil: »Dragi moji ameriški prijatelji, upam, da se to grozno predsedovanje kmalu konča za vas. In tudi za nas (nekdanje zaveznike). Če mi sledite na twitterju in podpiratelahko greste. Ni nobenega opravičila, izgovora, da bi sledili ali glasovali za gnusnega, groznega človeka.«pa mu je odgovoril: »Adijo!« In dodal emojije temnopolte roke.mu je odgovoril: »Trumper??«pa: »Tako je.« In dodal emojije ameriške zastave. Potem se je usul plaz kritik sledilcev, kiniso oprostili emojija temnopolte roke, uporabe čustvenega simbola kot oblike rasizma. Začeli so pozivati k bojkotu kupovanja koles Trek. Trek pa je največji ameriški proizvajalec koles in glavni sponzor moštva.Začele so padati besede, da ga je treba nemudoma odstraniti iz moštva. Trek-Segafredo je takoj odgovoril na Simmonsove objave, dejali so, da ekipa ne odobrava komentarjev in dejanj, ki prispevajo k razdelitvenim političnim pogovorom. Trek je imel letos že velike probleme, povezane z rasizmom, saj ameriška policija uporablja njihova kolesa. Takoj so se pojavile obsodbe, da so kolesa Trek orožje proti ljudstvu med protesti »Black Lives Matters«, ki so in še potekajo po ZDA.