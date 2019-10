Tadej Pogačar ne vozi samo kolesa

»To, da ne moremo združiti politike in športa, nam je jasno že od nekdaj. Toda spustiti priložnost, ki nam jo je na dlani prinesel Tadej, bi bilo škoda. Vsak šport na profesionalni ravni si zasluži spoštovanje in zakaj bi kolesarstvo s tako uspešnimi kolesarji, kot jih imamo ta hip v Sloveniji, ostajalo v ozadju.



Zakaj se v svetu nogometa, tenisa in nekaterih drugih športov vrtijo milijarde? Odgovor je enostaven; zato ker se je šport povezal z »biznisom« oziroma drugače povedano, šport je postal biznis! In zaradi tega smo se v naši Avtohiši Cerar odločili, da podpremo mladega in perspektivnega športnika ter mu v uporabo namenimo osebno vozilo SEAT Leon ST-FR, s katerim se bo lažje odpravljal na treninge, dirke in letališča, kamor ga pot najpogosteje zanese,« je povedal direktor podjetja Igor Jeretina.



S tem dejanjem so dokazali, da se da tudi v kolesarskem svetu združiti šport in posel. Poleg Tadeja, ki je odgovoril in razjasnil nekaj vprašanj, so imeli priložnost gostiti tudi njegove starše in njegovega dolgoletnega trenerja Miho Koncilijo. Kratko slovesnost in primopredajo vozila pa je popestril tudi obisk nadobudnih mladih kolesarjev KD Calcit iz Kamnika, ki jih je Tadej nagradil s svojim avtogramom in bidoni.