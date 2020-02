Tadej Pogačar pred novim izzivom

»Spet na dirki, dva dni pred startom smo prišli v. Etapna dirka UAE Tour je tudi moj prvi cilj tega dela sezone. Včeraj smo skupaj s sotekmovalci opravili lažji trening, danes sledi še aktivacija pred tekmo in jutri start v Dubaju. Dirka glede konfiguracije ni preveč zahtevna. V sprinterskih – ravninskih etapah računamo na Gavirio, ki bo imel v teh etapah našo podporo.V drugih etapah pa bodo fantje pomagali meni, predvsem v dveh gorskih etapah s ciljem na klanec. Pripravljenost je dobra in upam, da vsaj takšna, kot je bila v Španiji pred dvema tednoma. Je pa konkurenca drugih ekip oziroma tekmovalcev tu morda malo večja. Sam bom kot vedno dal vse od sebe, kam me bo to pripeljalo, pa bomo videli v soboto ob koncu zadnje etape.« Je sporočiltik pred startom dirke po Združenih arabskih emiratih.Zabo to po dvotedenskem tekmovalnem premoru druga dirka v sezoni. Po prvi zmagi v Valencii so cilji visoki, še posebej če vemo, da je to za ekipo UAE Team Emirates domača dirka. Na dirki se bo vozilo sedem etap (od 23. do 29. feb.), od tega štiri ravninske, ena razgibana in dve gorski s ciljem na klanec (Jebel Hafeet – 9,2 km 7,2 %). Tadej je v Dubaj pripotoval nekaj dni pred startom. Skupaj z ekipo je opravil nekaj lažjih treningov, ki bodo služili predvsem za adaptacijo telesa na višje dnevne temperature.