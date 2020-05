Tadej Pogačar še štiri leta v Emiratih

FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Kljub trenutno izredno zahtevnim družbenim in gospodarskih razmeram v svetu pa mladi slovenski kolesarpošilja pozitivno novico. Tadej je z veseljem z ekipo UAE Team Emirates podaljšal svojo pogodbo do konca leta 2024.Tadej: »Vesel sem, da lahko nadaljujem sodelovanje z ekipo UAE Team Emirates. Tukaj sem postal profesionalec. V ekipi se počutim zelo prijetno. Verjamem v ekipo in želim si biti del tega ambicioznega projekta. Prihodnjih pet let bo bistvenih za razvoj ekipe in moje kariere. Upam, da bodo uspešna.«, predsednik oddelka Emirates: »Naša ekipa ima dolgoročen načrt in veseli smo, da se je tako nadarjen mladenič, kot je Tadej, zavezal našemu projektu. Smo mlada, a zelo ambiciozna ekipa. Cilj ni le zmaga na najpomembnejših dirkah po svetu, temveč tudi promocija zdravega načina življenja v Združenih arabskih emiratih. Tadej nam bo pomagal na oba načina, saj ljudje v UAE dobesedno obožujejo ekipo in njene kolesarje., direktor ekipe: »Na obeh straneh je bila pripravljenost ponovno podaljšati pogodbo (prvič je bila obnovljena do konca leta 2022). Pogačar predstavlja vrsto kolesarja, ki bi si ga želela vsaka ekipa: je nadarjen, z močno voljo za učenje vsak dan. To so vrednote, ki ga bodo ponesle v sam vrh svetovnega kolesarstva. Tadej je osvojil vse – ne le s svojimi rezultati, temveč tudi s svojim odnosom do športa in s svojo osebnostjo . Ostalo je bila le še stvar papirologije.«