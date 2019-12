Tek na smučeh za začetnike: nakup opreme

FOTO: Hervis

Če ste razmišljali o novem zimskem hobiju, ob katerem boste razgibali celotno telo, hkrati pa boste v stiku z naravo, je tek na smučeh popolna izbira.Tek na smučeh je ena izmed, ki pa je še vedno dovolj aktivna oblika rekreacije za delovanje prav vseh mišic telesa. Zdravniki in strokovnjaki uvrščajo tek na smučeh med najpomembnejše telesne aktivnosti, saj. Ne glede na stopnjo fizične pripravljenosti se lahko z njim začne ukvarjati vsakdo, saj je primeren za vse starosti. Obenem ponuja čudovite razglede na zasneženo slovensko pokrajino , ki jo boste opazovali z urejenih tekaških prog. Če ste trdno odločeni, da boste poskusili tek na smučeh ali o tovrstnem športnem podvigu šele razmišljate, vam bodo nasveti zagotovo pomagali na poti do odločitve in prve smučarske ture.Pri teku na smučeh sta priljubljeni dve različni tehniki: klasična in prosta. Osnovna je klasična , saj je tradicionalna in predstavlja. Človek tovrstno tehniko pozna že dobrih 5200 let, odkar se ukvarja s hojo in tekom po zasneženih pokrajinah. Za začetnike je priporočeno, da se najprej začnejo učiti klasične tehnike, saj je zelo blizu navadni hoji ali teku. Ko jo enkrat usvojijo, lahko preidejo na. Ta se je razvila precej kasneje, vseeno pa je pri nas zelo priljubljena oblika teka na smučeh. Drsalna tehnika se uporablja predvsem na, kjer je drsnost zelo učinkovita. Smuči so v značilnem škarjastem oziroma V-položaju.Ključnega pomena je izbira ustrezne smučarske tekaške opreme, ki se seveda začne z nakupom. Izbira teh naj ustreza predvsem znanju in tehniki. Tekaške smuči naj bodoPopolnim začetnikom in predvsem tistim, ki bi radi uživali v hoji na smučeh, priporočamo smuči z narebreno drsno površino, saj omogoča nemoten odriv tudi v bolj strme klance. Če boste začeli s klasično tehniko, izberite smučiZa drsalno tehniko so primerne smuči, označene s črko S (skating), pri katerih je krivina smuči večinoma nižja od smuči za klasično tehniko. Vsekakor pa vsem tekačem začetnikomBrez tekaških palic ne gre, morajo pa biti. Dolžina palic naj bi segala pod višino ramen tekača, izračunamo pa jo lahko tudi po formuli telesna višina x 0,85. Izbiramo lahko med. Začetnikom priporočamo zadnje, saj so trpežnejše in se težje zlomijo ob padcu. Ko boste napredovali in kaj kmalu tudi usvojili tehniko, predlagamo nakup palic iz ogljikovih vlaken, da bo vaša rekreacija le še udobnejša. Pomemben je tudi dober oprijem, ki izboljša ravnotežje tekača.Primerni so, ki naj bodo udobni, a hkrati dovolj oprijeti okrog gležnja. Priporočamo, ki jih lahko po potrebi slečete. Ne pozabite na, saj bodo vaše roke izpostavljene mrazu, ter naza tiste kratke zimske sončne dni. Prednost teka na smučeh je, da je tekaška smučarska oprema manjši finančni zalogaj od opreme za alpsko smučanje.Ko ste enkrat izbrali vso potrebno opremo, je čas le še za užitek. Za tek na smučeh so vam v Sloveniji na voljo številne sodobno urejene tekaške proge na. Slovenija je čudovita in njena pokrajina čaka na vas, navdušene športnike, da izkoristite ves njen potencial. Če ste začetniki, pa smo za vas pripravili vodnik , da vam bo lažje!