Tekači pozor: tecite proti prometu, ne z njim

1. Vedno tecite proti prometu

2. Dve izjemi prvega pravila

3. Bodite vidni

Foto: Shutterstock

4. Slušalke in telefon pustite doma

5. Ponoči tecite na urejenih progah brez prometa

Žal se na uredništvu Poleta kar pogosto srečujemo z zgodbami, ki govorijo o prometnih nesrečah z udeleženimi tekači. Prometna ureditev je v državahdokaj podobna, vemo pa, da je način vožnje tisti, ki daje identiteto voznikom in način teka, ki jo daje tekačem. Le ena napačna odločitev enega izmed udeležencev prometa je dovolj, da se lahkoten in sproščujoč tek konča slabo.Večina tekačev že ve, da je treba teči na levi strani ceste, torej da avtomobili prihajajo nasproti in ne za nami. Še vedno je moč opaziti nekatere, ki tečejo s prometom in vedno me zanima, ali jim tek ne daje dovolj adrenalina , medtem ko se jim preko slušalk v ušesa derez najnovejšim singlom. Tu gre za common sense. Situacijo morate imeti pod nadzorom, torej videti, kaj se pred vami dogaja, da imate možnost anticipacije in umika v zadnjem trenutku, pa čeprav to pomeni, da se vržete v obcestni jarek ali pa kakšno fino »naoštreno« bodičevje. Bolje to, kot da vas povozi 18-letnik, ki v novem terencu posodablja svojprofil.1. Na drugo stran ceste pojdite, če je tam urejena pot ali pločnik in če je prostor za gibanje na desni strani ceste precej večji kot na levi.2. Tecite s prometom, če je vidljivost tistih, ki vozijo nasproti močno poslabšana, kot na primer zaradi sonca ali močne nevihte. (Zakaj tečete v nevihti?).V slabi vidljivosti nosite svetla oblačila, ki odbijajo svetlobo. Proizvajalci športne opreme so v zadnjih letih storili velik korak proti vidljivosti tekačev. Tako imamo na policah športnih trgovin veliko tekaških copat, ki so fluorescentnih barv, poleg tega pa imajo na petah in pri straneh svetlobne odbojnike.Ko si delite cesto z avtomobili, morate biti zbrani ne samo na dihanje in na ritem teka, temveč tudi na promet. Veliko študij je pokazalo, da se reakcije in sposobnosti voznikov ob bočnem ali vzratnem parkiranju konkretno zmanjšajo, ko poslušajo glasno glasbo. To lahko apliciramo tudi na tekače. Glasba je odličen tekaški sopotnik in motivator, a ne na cesti.Ko ima dan premalo ur in ko nam zmanjkuje časa za tisti tekaški ritual, se pogosto podamo na tek tudi v nočnih urah. Raziskave so pokazale, da se je kar 70 odstotkov nesreč s smrtnim izidom pešca zgodilo med 18. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Če morate ponoči teči ob cesti, imejte na glavi svetilko, sicer pa si izberite urejeno pot brez prometa.