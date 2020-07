Tekači so se pomerili v virtualnem trail teku

​Besnica 360°Covid-20

Razdalja: 18,40 km

Vzpon: +1095 m / -1050m

Janez Potočnik je organiziral odlično virtualno trail preizkušnjo in požel izjemne pohvale med tekači. FOTO: Polona T. Mlakar/ Facebook Besnica 360° Trail

Na koncu so bile podeljene tudi medalje. FOTO: Facebook Besnica 360° Trail

Množične tekaške prireditve so med epidemijo in karanteno obstale tako kot vse druge športne. Tekači so trenirali vsak zase, pomeriti z drugimi enakomislečimi pa se niso mogli.Potem se je Besničan, navdušeni amaterski oz. rekreativni športnik, domislil odlične različice tekmovanja. Organiziral je virtualni tekaški izziv, ki ga je poimenoval Besnica 360°Covid-20.Besnica 360°Covid-20 je krožni orientacijski trail tek po okoliških hribih, ki obkrožajo vas Besnico, pri Kranju. Začetek je v Spodnji Besnici – Pešenca (štart brv – čez potok Besnica), strma pot pa vas vodi na hrib Jošt. Sledi tek po razgibanem terenu na Špičasti hrib in Mohor. Nadaljujemo spust proti vasi Zg. Besnica, do cilja pa se je potrebno povzpeti še na vrh Rovnika, ki vas bo očaral s kraškim terenom. Do cilja je potrebno preteči še travnike na Dobravi, pot pa se konča v Spodnji Besnici v rekreacijskem centru Vogu.V cilju je moral vsak tekač svoj tek prenesti na aplikacijo Strava. Janez je vse rezultate skrbno preverjal in beležil, ker je šlo za orientacijski tek se je veliko tekmovalcev tudi izgubilo oz. niso tekli po določeni trasi, zato niso bili uvrščeni na lestvico.Teklo je 126 trail tekačic in tekačev, ki so se merili v osmih kategorijah. Med ženskami je s progo najhitreje opravila Mojca Koligar s časom 1:45:59, med moškimi pa Timotej Bečan s časom 1:34:58.