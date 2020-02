Tekači, vabljeni ste na celovite meritve telesnih (a)simetrij

Vsebina meritev

Vljudno vas vabimo na celovite meritve telesnih (a)simetrij, ki bodo potekale marca 2020 med vikendi (14. in 15.3., 21. in 22.3. ter 28. in 29.3.) v Ljubljani na Fakulteti za šport. Posameznik bi opravil en obisk v trajanju do 3 ure.Kriteriji za vključitev Starost 18-55 let, obeh spolov, najmanj 3 leta (rednih) tekaških izkušenj, tek redno 2-krat tedensko ali pogosteje, lahko v kombinaciji z drugimi cikličnimi/vzdržljivostnimi tipi treningov.Meritve bodo zajemale vrednotenje (a)simetrij v jakosti/moči, gibljivosti in stabilnosti. Te zajemajo različne gibalne naloge, katerih zahtevnost je primerljiva s tistimi, ki jih izvajate v okviru trenažnega procesa. Nato bomo še na tekaški stezi vrednotili hojo in tek v oziru prisotnosti (a)simetrij med izvedbo te vrste gibanja. Opravili bomo tudi kratko anamnezo (vprašalnik) zgodovine poškodb in športnega udejstvovanja ter s pomočjo ocenjevalnih lestvic vrednotili nekatere psihološke mere, kot so samo-učinkovitost, pozitivnost in kakovost spanja, z namenom odkrivanja povezav med (a)simetrijami in poškodbami ter oblikovanjem usmeritev za bodoče preventivno/korektivno delovanje.Povratna informacija in praktična uporabnost V roku 3-eh do 4-ih tednov po zaključku vseh meritev, boste udeleženci prejeli poročila, v katerih bodo popisane morebitne večje asimetrije. Nato boste povabljeni na srečanje, kjer vam bodo predstavljeni rezultati opravljenih meritev in priporočila za vadbo usmerjeno v odpravo prisotnih nepravilnosti. Z odpravljanjem asimetrij namreč pomembno pripomoremo k učinkovitejšemu in varnejšemu športnemu udejstvovanju.Kako se prijavite? Zaradi ustrezne in pravočasne priprave na izvedbo meritev, prosimo zainteresirane, da se prijavite najkasneje do 20. 2. 2020, preko spletne strani https://prijava.telasi.si/ , kjer vpišete geslo »2020telasi123« in opravite rezervacijo, kot vas vodijo usmeritve na strani.Vodja raziskave prof. dr. Nejc Šarabon, dipl. fiziot., prof. šp. vzg.