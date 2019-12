Tekaške smuči so lahke, vendar sila nerodne za nošenje. Kako si pomagamo

Čiščenje podplatov čevljev

Nekaterih smuči sploh ni potrebno mazati

Med hojo se lahko v utore na podplatu čevlja zagozdijo manjši kamenčki in nabere sneg. Foto: arhiv proizvajalca/Salomon

Za temperature okrog 0 stopinj Celzija, pri katerih se tudi izkušeni tekači večkrat zamažejo, si smučko za oprijem lahko pripravimo tudi sami. Foto: arhiv proizvajalca/Salomon

Kaj rado se zgodi, da se smuči pri nepravilnem nošenju prilepijo na naša oblačila. Za spenjanje smuči lahko uporabimo posebne trakove. S trakom spnemo par smuči pri njihovi krivini in repu. Tudi tako spetih smuči ne nosimo na ramenih, kajti tudi ob robu smučke je na njenem srednjem delu lahko nekaj oprijemalne maže. Če smuči ne spnemo s trakovi, se priporoča način nošenja, pri katerem z vsako dlanjo primete eno smučko. Nad vez položimo tekaško palico, nato s prsti primemo vez in palico. Med hojo moramo biti pozorni na morebitne zdrse v tekaških čevljih, kajti nemalokrat se zgodi, da je poledenela pot prekrita s tanko plastjo snega.Med hojo se lahko v utore na podplatu čevlja zagozdijo manjši kamenčki in nabere sneg. Zato je potrebno pred pripenjanjem preveriti in po potrebi očistiti podplate čevljev. To naredimo tako, da pokrčimo koleno, dvignemo stopalo in s konico palice očistimo utore na podplatu čevlja. Smuči si pripnemo na ravnem in utrjeni podlagi. V mehkem snegu je pripenjanje zelo oteženo. Pri tem ni določeno, katera smučka gre na katero nogo. Vezi nam omogočajo, da jih poljubno menjavamo.Na trgu smuči za klasično tehniko so se v zadnjem obdobju uveljavile smuči, izdelane z novejšo nanotehnologijo. Te smuči imajo podoben princip delovanja kakor narebrene smuči, le da narebreni del smučke nadomešča t. i. nanoobloga. Ta del obloge omogoča hitrejše drsenje smuči v primerjavi z narebrenimi, hkrati pa tudi v vseh vrstah snega in temperaturnih razmerah od +10 do –20 stopinj Celzija omogoča zelo dober oprijem. Proizvajalci izdelujejo tudi tip smuči, pri katerih vso smučko od krivin do repov pokriva nanoobloga.Tega tipa smuči tako tudi ni treba mazati z mažami za drsenje, včasih jih je treba le očistiti s posebno čistilno tekočino. Tovrstne smuči naj bi omogočale kakovostno vadbo vse do 2000 pretečenih kilometrov. Te smuči najdemo pod različnimi nazivi (Optigrip oz. Beargrip – proizvajalec, Nanogrip – proizvajalec).Ker je mazanje smuči z mažami za oprijem še zlasti vprašljivo pri temperaturah okrog nič stopinj Celzija, proizvajalci ponujajo tudi smuči, ki imajo pod vezjo posebno drsno oblogo, ki zelo kakovostno deluje v navedenih razmerah (npr. model Superlight zero, proizvajalec).Za temperature okrog 0 stopinj Celzija, pri katerih se tudi izkušeni tekači večkrat zamažejo, si smučko za oprijem lahko pripravimo tudi sami. Smučko za mazanje oprijemalnih maž v srednjem delu pod stopalom in še nekoliko naprej proti krivini preprosto rahlo obrusimo z blažjim brusnim papirjem in si tako zagotovimo oprijem smuči (v preteklosti že poznani t. i. sintron) brez nanosa voskov za oprijem oziroma klistrov.Vse te vrste smuči so tudi zelo praktične, saj pred posamezno vadbo ne zahtevajo posebne priprave glede na vrsto snega in temperaturo zraka, ampak jih preprosto nataknemo na noge in že uživamo na snegu. Seveda je gibanje lažje, če nam te smuči dobro drsijo po snežni podlagi. Zato jih je treba vsaj pred sezono namazati z mažami za hitrejše drsenje na drsni ploskvi, kjer nimamo t. i. ribjih lusk oziroma posebne oprijemalne obloge. Za to lahko uporabimo tudi maže za alpsko smučanje. Če nimamo za to ustreznih pripomočkov, kot so maže, likalnik in strgalo, je najbolje, da smuči odnesemo v smučarski servis, kjer nam jih bodo kakovostno pripravili na novo sezono.Nekateri proizvajalci tekaških maž zadnja leta ponujajo t. i. lepljive trakove, ki nadomeščajo mažo za oprijem. Te trakove nalepimo na srednji del smuči (pod vezjo in še nekoliko naprej proti krivini) na smuči za klasično tehniko, ki so po vsej drsni oblogi gladke. Trakovi naj bi delovali v vseh snežnih in temperaturnih razmerah, z njimi pa naj bi pretekli do 200 kilometrov in več.Napisal: Dr. Janez Pustovrh, predstojnik Katedre za nordijsko smučanje, Fakulteta za šport