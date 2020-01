FOTO:Tekaški copati, ki so namenjeni za zimsko in trail tekanje

MERRELL ANNEX

Foto: Arhiv Proizvajalca

MERRELL CAPRA GORE-TEX

Foto: Arhiv Proizvajalca

SALOMON XA PRO 3D GTX

Foto: Arhiv Proizvajalca

SALOMON SNOWCROSS CS

Foto: Arhiv Proizvajalca

ADIDAS RESPONSE TR BOOST

Foto: Arhiv Proizvajalca

SALMING TRAIL

Foto: Arhiv Proizvajalca

JOMA TK. SIERRA

Foto: Arhiv Proizvajalca

NEWTON BOCO AT

Foto: Arhiv Proizvajalca

BROOKS ADRENALINE ASR 12 GTX

Foto: Arhiv Proizvajalca

Za vse vas smo pripravili izbor tekaških, tako imenovanih trail copat in pohodne obutve , ki nam bodo omogočile udoben, trden in varen korak na naših pripravljalnih treningih. Izbrali smo klasične trail modele in modele z nepremočljivimi membranami. Priso razvili novo integrirano membrano, ki je veliko bolj prožna od prejšnje, zagotavlja pa nam enako zračnost in zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami.Moški čevelj za športne aktivnosti v naravi. Impregnirano neprepustno usnje z dodatki tekstila poskrbi za svežino čevlja. Merrellova zračna blazina Air cushion v peti blaži udarce in zagotavlja udobje ves dan.primeren je predvsem za treninge po zahtevnih terenih (sredogorje). Podplat iz vibrama zagotavlja odličen oprijem podplata s podlago.Teža moški: 454 gHiter, lahek in zelo udoben pohodniški čevelj. V zgornjem delu usnje in tekstil ter material »stratafusse« (odlično prileganje stopalu). Zelo stabilen čevelj z zračno blazino v peti, kombinacijo dveh tehnologij Unifly in blaženjem AirCushion. Srednji del podplata (UNI-FLY) omogoča boljše blaženje pod prsti in boljši odriv v nov korak.z njim boste zadovoljni vsi, ki si boste nabirali novih moči s pohodi v sredogorje.Teža ženski: 398 gGotovo eden najbolj vsestranskih čevljev na svetu, vsebuje tehnologije, ki zagotavljajo nizko težo, vzdržljivost, stabilnost in zaščito na vseh tekih ali pohodih po zahtevnih terenih. Oblikovan je za izkušene »trail« tekače, za hojo ali tek po neokrnjeni naravi. Model še vedno odlikuje tako imenovana 3D-šasija, ki zagotavlja odlično oporo in stabilnost, zato so stopala spočita in dobro varovana. V neugodnih vremenskih razmerah se lahko zanesete tudi na neprepustno membrano iz goreteksa (GORE-TEX®), ki poskrbi, da ostanejo vaša stopala suha.popolnoma prenovljen čevelj bo s svojimi lastnostmi navdušil vse bivše in bodoče avanturiste.Teža ženski: 365 gModel je opremljen s kovinskimi konicami, ki so enakomerno porazdeljene po podplatu M&S contagrip, ki je agresiven agresivnim in zagotovi brezkompromisen oprijem na snegu ali ledu. Nova je tudi zasnova blaženja, imenovana LT MUSCLE, to je zelo lahek material, ki odlično vpija udarce in predvsem pomaga pri prenosu energije iz petnega dela v odriv. Ta olajša daljše aktivnosti in poenostavi tek navzdol. Nekoliko razširjen petni del v primerjavi s prejšnjimi modeli poskrbi za več stabilnosti in udobja, majhna teža pa za manjšo utrujenost in hitrejši tek. Za zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami bo poskrbela neprepustna membrana Climashield, ki je izjemno zračna in hitro sušljiva, nameščena pa je v sprednjem delu čevlja.če ste to jesen in zimo upali na kakšen pretečen kilometer manj zaradi zelo slabih razmer, lahko novo poletno sezono pričakate še bolje pripravljeni. Izdelek je srednje visoka različica, ki preprečuje vdor snega, kar bo zimski tek po zahtevnih terenih spremenilo v pravo tekaško avanturo!Teža: 402 gModel z najnovejšo tehnologijo ponuja popolno udobje, stabilnost in oprijem stopala na najbolj zahtevnih terenih. Za popoln oprijem podplata s podlago pa poskrbi guma Continental.navdušil je vso testno ekipo, tako da ga priporočamo vsem, ki trenirajo in želijo tekmovati na najbolj zahtevnih terenih.Teža moški: 360 g / teža ženski: 303 gSalmingov trail model je zares vsestranski in lahek. Odlično se obnaša na najbolj zahtevnem terenu. Zaščitno območje RocShield TM zagotavlja potrebno stransko zaščito. Dinamični zunanji podplat, ki je izdelan iz najbolj trpežne gume, pa poskrbi za odličen oprijem podplata s podlago.model je predstavnik minimalcev na terenu. Je lahek in za tiste, ki bi radi dirkali tudi po hribih in so dobri tekači, ni slaba izbira. Zagotavlja dokaj dober oprijem, predvsem stranski. Stabilnost pa je zaradi minimalističnega oblikovanja nekoliko slabša in na to je treba biti pozoren.Teža moški: 306 g / teža ženski: 245 gTo je tekaško-pohodni model. Je zelo udoben in kompakten. Zagotavlja dobro oporo in zaščito stopala.: priporočamo ga vsem tekačem in pohodnikom za teke v naravi in srednje zahtevne pohodne ture.Teža moški: 380 g / teža ženski: 315 gNewton running prihaja iz goratega Kolorada, o čemer pričajo čevlji BOCO AT. Robusten podplat je narejen za kakršen koli teren, od makadama do gorskih poti. Neprepustna membrana je za zelo slabe vremenske razmere, oziroma za sneg, dež in blato.model je primeren za širšo množico tekačev, pohodnikov in tistih, ki željo varen korak v sredogorju.Teža moški: 273 g / teža ženski: 231 gNepremočljiv model iz goreteksa je namenjen teku po asfaltnih in urejenih makadamskih podlagah. Primeren je za vse pronatorje in tiste z nevtralnim lokom. Odlikujeta ga dobra stabilnost in agresiven podplat.to je odličen tekaški model, prilagojen za teke v deževnih in snežnih zimskih razmerah. Ponesel vas bo v varen korak na vsakdanjih treningih.Teža moški: 335 g / teža ženski: 283 g