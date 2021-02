Tekaški copati za lažji in enostavnejši tek

Hoka Speedgoat 4 za ULTRA trail teke. FOTO: Arhiv proizvajalca

Tehnologija:

Lastnosti:

Oglejte si predstavitveni video Hoke:

Geometrija:

Teža: 306 g

Hoka je že dolgo znana po izjemnem udobju in peresno lahki teži na tekačevi progi. Speedgoat 4 (moški in ženski) je najboljši izbor za pot.Model ponuja standardno udobje Hoka, ki ga imamo tako radi, na podplatu Vibram so 5-milimetrska ušesca, le-ta zagotavljajo izjemen oprijem na neravnem terenu. Speedgoat 4 ima širši sprednji, prstni del, ki je odličen za dolge dni na poti. Medtem ko debel podplat opravlja veliko zaščito vsega, kar preži pod nogami iz skal, korenin in drugih odpadkov, morda začutimo, da visoka višina copat v srednjem podplatu včasih porodi občutek nestabilnosti. Vendar je v najnovejšo izpeljanko Speedgoata vložene veliko ljubezni.Podjetje Hoka je zelo mlado, leta 2009 sta ga v Franciji ustanoviliin, nekdaj zaposlena pri Salomonu, ko sta skušala oblikovati čevlje, ki bi omogočili hitrejši tek navzdol in sta ustvarila model s prevelikim podplatom, ki je imel več blazinjenja kot drugi tekaški copati. Čevlji so poimenovani po maorski besedni zvezi, pomeni "leteti nad zemljo".Čevlji so bili sprva namenjeni ultramaratonskim tekačem, zaradi boljšega blazinjenja in stabilnosti; vendar pa so hitro pridobili popularnost tudi med ostalimi tekači, ker so ponudili maksimalno blazinjenje in minimalno težo.Hoka One One je zdaj doma v ZDA, v Kaliforniji, saj je bila leta 2013 kupljena s strani Deckers Brands, ki ima v lasti kar nekaj znamk obutve.Podjetje sponzorira različne profesionalne tekače; njihovi prvi športniki so bili predvsem tekači, ki so udeleževali ultra trailov, vendar se je njihov seznam razširil na stadionske in cestne tekače in triatlonce.Odprto zasnovana mrežasta konstrukcija za maksimalno zračnost in podporo. Zasnova konstrukcije na srednjem delu stopala za večjo stabilnost in boljše prileganje stopala. Večji vmesni podplat iz penaste gume EVA zagotavlja ultralahko blaženje. Široka platforma, namenjena zagotavljanju stabilnejše osnove na različnih terenih. Vmesni podplat iz pene CMEVA, ki absorbira udarne točke in nudi stabilno podlago. Zunanji podplat iz gume Vibram MegaGrip s 5 mm čepki. Zunanji del podplata z vsestranskimi čepki za edinstven oprijem na razgibanem terenu. Nov, bolj vzdržljiv dizajn zunanjega podplata.Prileganje: SrednjePodlaga: Tek v naraviKategorija: NevtralniBlaženje: UravnoteženoPadec: 4 mmSpredaj: 28 mmPeta: 32 mmTeža za velikost EU 42 2/3 in je odvisna od velikosti.Glavni navdih za model Speedgoat, ki je posebej zasnovan za vzdržljivostni tek na tehnično zahtevnih podlagah, je legendarni ameriški ultramaratonec, ki se ponaša z največ zmagami na dirkah 100 milj in pooseblja način razmišljanja »pojdi povsod, teci povsod«.