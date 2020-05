Telesna vadba je nuja za vzdrževanje teže po hujšanju

Pozor! Ko enkrat dosežete želeno težo, jo bo potrebno tudi vzdrževati. In za to ne bo dovolj samo prilagoditev prehranjevanja.Ženske, ki tudi po izgubi teže nadaljujejo z redno telesno vadbo, imajo boljše možnosti, da se ne bodo nazaj zredile, kot tiste, ki samo pazijo na svojo prehrano, dokazuje nova študija v Medicine & Science. Da izgubite težo je najbolj osnovna logika, s katero se strinjajo tudi strokovnjaki, da zaužijete manj kalorij, kot jih pokurite.Kot so že dokazale raziskave, je to, kaj gre v vaša usta, celo bolj pomembno in bolj efektivno kot ure in ure v telovadnici. Če jeste preveč »napačne« hrane vam namreč tudi telesna vadba ne bo pomagala. A enkrat, ko ste že dosegli svojo želeno težo, se bo še kako treba potiti, če jo želite tudi obdržati.Redna telesna vadba povečuje energijski izdatek počitka in celotni energijski izdatek, kar pomeni, da povečuje število porabljenih kalorij tako med mirovanjem kot med aktivnostmi. V študiji so ženske, ki so nedavno izgubile več kot deset kilogramov, a prenehale z redno telesno vadbo, izgubile hitrejše izgorevanje kalorij.Nasprotno pa so posameznice, ki so nadaljevale s treningi (bodisi dviganjem uteži ali katerokoli obliko kardio vadbe) vsaj trikrat tedensko, porabile večje število kalorij, in to tudi v dneh, ko niso telovadile. Če samo nadaljujemo z zdravim prehranjevanjem, a ne porabljamo kalorij z redno telesno vadbo, se nam kilogrami še vedno lahko nabirajo. Da ne govorimo o vseh ostalih pozitivnih učinkih gibanja.Telesna vadba je torej nuja in mora postati del našega vsakdana, našega življenjskega sloga. Naj ne bo samo način, kako se znebimo odvečnih kilogramov, potem pa nanjo kar pozabimo. Naučimo se v gibanju uživati in ga naredimo za prav tako pomemben del življenja in skrbi za zdravje, kot je pomembno to, da se prehranjujemo uravnoteženo in zdravo. Konec koncev smisel zdravega življenja ni zaporedno rejenje in hujšanje (pa čeprav uspešno), ampak to, da odkrijemo način, kako bomo lahko vitalni, zdravi in srečni leta in leta.