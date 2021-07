Telo kriči, ga slišite?

Zaprti ste



Vaši sklepi so trdi



Vedno ste zadihani

Zdrav tonus mišic v predelu trebuha in trebušne prepone je prav tako ključnega pomena za premikanje odpadkov skozi prebavni trakt. FOTO: Špela Ankele

Vaša energija je vedno nizka



Vaš metabolizem je počasnejši



Pozabljate stvari

Vaš krvni tlak je povišan



Imate pred diabetes



Boli vas hrbet



Vedno lačni

Veliko ste bolni

Koža je izgubila sijaj

Na spletni strani medicine.net strani je zdravnica, dr. med, naštela nekaj znakov, ki lahko kažejo na to, da se veliko premalo gibate. V bistvu je tako, da nas telo nenehno opozarja, da nekaj ni prav.No, še to: pri medicine.net pravijo, da njihova priporočila niso recepti, le pisanje o zdravju - v prevodu, za svoje zdravje ste odgovorni sami, predvsem pa se je treba pomeniti z zdravnikom. Brunilda Nazario, dr. med, je doma s Floride in je sicer predvsem družinska zdravnica z veliko izkušnjami.Ko se več premikate, se tudi debelo črevo premika več in lažje je iti na veliko potrebo po urniku. Zdrav tonus mišic v predelu trebuha in trebušne prepone je prav tako ključnega pomena za premikanje odpadkov skozi prebavni trakt. Z redno vadbo lahko ostanete v tem početju redni, še posebej s staranjem.Boleči, težko s premikajoči sklepi so včasih lahko znak vnetnih stanj, kot sta artritis ali avto imuna bolezen. Toda sklepi lahko otrdijo tudi, kadar jih ne uporabljate dovolj. Spravite jih v pogon, da se ne zaklenejo in nam potem povzročajo bolečine.Tako kot bicepsi postanejo šibkejši, ko jih ne uporabljate, tudi mišice, ki pomagajo pljučem pri vdihu in izstopu zraka med dihanjem, izgubijo moč, če jih ne krepite redno. Manj kot se ukvarjate s športom, več zadihanosti ste deležni; in to tudi med lažjimi dnevnimi opravili.Pomanjkanje gibanja škoduje ne le telesnemu zdravju, prav tako lahko poveča občutke tesnobe in depresije. Kri mora krožiti. Kardio vaje, kot so hoja, kolesarjenje, plavanje ali tek vas bodo okrepile in ohranile razpoloženje ter celo izboljšale samozavest.Se večinoma počutite počasne in utrujene? Vadba pomaga dostaviti kisik in hranila v vaša tkiva. Če večino svojega časa preživite sede, ne dobijo enakega tovrstnega darila, kot če se gibate.Ljudje s hitrim metabolizmom se lahko več gibajo. Bolj, kot ste aktivni, več kalorij porabite vsakič, ko se premikate, pa čeprav samo na mestu.Če ste utrujeni od štetja ovac, ki ponoči v vaši glavi preskakujejo ograde, se boste morali več premikati čez dan. Ko redno vadite, hitreje zaspite in globlje spite, ko odplavate v tišino noči.Redna vadba telesu sporoča, naj ustvari več kemikalij. Te spodbujajo pretok v krvnih žilah v možganih. Več krvi, ko pride v možgane, bolje lahko razmišljate, več se spomnite in lažje sprejemate odločitve.Če večino svojega časa sedite, to poveča tveganje za srčne bolezni. To je deloma zato, ker obstaja večja verjetnost visokega krvnega tlaka, ki je velik dejavnik tveganja za težave s srcem, kot sta koronarna arterijska bolezen in srčni napad.Kadar je telesna aktivnost reden del vašega življenja, vaše telo lažje nadzoruje glukozo v krvi. Stabilna raven sladkorja v krvi vas preprečuje, da bi bili znotraj nevarnega območja diabetesa tipa 2.Ko so mišice vaše sredice zaradi premalo aktivnosti šibke, ne morejo podpirati hrbta tako, kot bi ga morale. Pilates, joga in druge vaje, ki vsebujejo raztezanje, so dobre za izgradnjo močnejšega hrbta.Zdi se, da bi bili pogosteje lačni, če bi več telovadili - običajno pa je ravno obratno. Aerobna vadba, kot so kolesarjenje, plavanje, hoja in tek, lahko dejansko zmanjša vaš tek, ker se spremeni raven nekaterih hormonov lakote v telesu.Študije kažejo, da več kot se posvečate zmerni telesni aktivnosti, manjša je možnost prehlada ali izpostavljenosti drugim mikrobom. Ko vadbo spremenite v navado, se vaš imunski sistem okrepi.Če je vaša koža videti bolj dolgočasna kot običajno, je za to morda krivo pomanjkanje gibanja. Nekatere študije kažejo, da zmerna vadba spodbuja vaš krvni obtok in imunski sistem, to pa koži pomaga ohranjati ta mladostni sijaj.