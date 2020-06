FOTO:Testenine s koromačem in korenjem

Koromač (navadni komarček) je vsestransko uporabna in zelo okusna zelenjava, po krivici morda tudi malo zapostavljena. FOTO: Tanja Drinovec

Moja prvo srečanje s koromačem sega že kar zelo daleč nazaj še v študentska leta, nanj pa imam v resnici prav lep spomin.Med poletnimi počitnicami sva se s takratnim fantom, odpravila na daljše kolesarjenje s popotnimi torbami po Italiji . Nekje na sredini potovanja v mestu Verona sva po celodnevnem kolesarjenju našla hostel v obliki stare vile med cipresami in se utrujena s svojim šotorom namestila na vrtu tega hostla.Pripadala nama je večerja in z veseljem in lakoto sva planila po njej. Kaj drugega pa boš v Italiji jedel kot dobro pašto. In bila je resnično izjemna, kako pa bi tudi bila kaj drugega po prebrcanih italijanskih gor in dol sto kilometrih.Pašta pa je vsebovala meni povsem neznan okus, ki mi je bil strašno všeč. Ni mi dalo miru in kuharja sva povprašala, kaj je v njej. Kuhar je veselo zavriskal »finokijo«(finocchio). Beseda me ni kaj prida potešila, bili so to še časi, ko stric Google ni mogel takoj priskočiti na pomoč.Vse do prihoda domov pa me je grizlo kaj pomeni in šele doma sem spoznala, da govorimo o koromaču. Ta pa v tistih časih še ni bil tako vsesplošno razširjen kot je dandanes.Koromač (navadni komarček) je vsestransko uporabna in zelo okusna zelenjava, po krivici morda tudi malo zapostavljena. Vsebuje namreč mnogo rudninskih snovi in vitaminov, predvsem iz vrste B in C. Med minerali pa prednjačijo magnezij, cink, železo , kalcij, baker.. Ima veliko antioksidantov, vlaknin in skrbi za zdravje srčno žilnih bolezni.Naše vsestransko uporabne testenine s koromačem bodo v družbi korenja in še nekaj druge zelenjave, za mali beljakovinski dodatek pa smo jim dodali še nekaj slanine in sira. Po dobrem treningu bodo garantirano žebljica na glavico, nekaj ur pred njim pa prav tako zadetek v polno.Olivno olje2 do 3 mladi čebuli3 do 4 korenjčke2 srednje velika koromačaManjši porNekaj rezin slaninePolovica paradižnikaMalo paradižnikove mezgeŠčep sladke mlete paprikeStrok česnaSol poperO,5 dl belega vinaŠopek bazilikeCca 300 g testeninKozji sir za posipPriprava:Vso zelenjavo očistimo in sesekljamo. Na ponvi segrejemo olje. Dodamo sesekljano čebulo in por, nato slanino, malo popražimo. Dodamo sesekljano korenje in koromač. Pražimo še nekaj časa. Zalijemo z vinom, malo mezge in po potrebi malo vode. Nadaljujemo s praženjem, dodamo pa še vse preostale začimbe in česen. Vse skupaj še malo pokuhamo, da se sestavine zmehčajo, med tem pa skuhamo testenine po navodilu. Kuhane prelijemo z omako in potresemo z nekaj kozjega sira.