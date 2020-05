Težave astmatikov, ki nosijo maske

Bomo poslej tekli z maskami Preberite še:

In otroci?

Tisti, ki imajo astmo ali druga pljučna obolenja, ne bi smeli nositi zaščitnih mask za obraz, ker bi jim to lahko otežilo dihanje, pravina Mailonline. Ljudem, ki imajo težave z dihanjem , se namreč lahko zaradi prekrivanja ust in nosu stanje poslabša.Ker je med ljubiteljskimi športniki veliko astmatikov velja prisluhniti mnenju britanskih strokovnjakov.V Veliki Britaniji vlada svetuje ljudem, naj nosijo zaščitne obloge, če so zunaj, na mestih, kjer je težko ostati vsaj dva metra od drugih. In da naj se držijo nasvetov o fizični, lepše, socialni distanci. Vsi vemo: koronavirus je respiratorni virus, s katerim se ljudje lahko okužijo, ko ga vdihnejo in se pritrdi na celice znotraj dihalnih poti in pljuč. Zato so zaščitne maske postale sopomenka za vsakdanje življenje, kjer je zbranih več oseb. Toda ljudje, ki imajo astmo ali bolezni, kot so kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), cistična fibroza, kronični bronhitis, emfizem ali pljučni rak lahko začutijo, da pod maskami ali različnimi oblogami, s katerimi si prekrijejo dihalne poti, začnejo težko dihati.Maske namreč lahko otežujejo črpanje zraka v pljuča, pri nekaterih bolnikih lahko sprožijo astmo ali povzročijo tesnobo, le-ta pa lahko pri ljudeh spremeni njihov običajen način dihanja. Sprememba dihalnega vzorca pa je za telo lahko pravi šok.Vendar pa so ljudje z respiratornimi boleznimi ali šibkejšimi pljuči v precepu: če se okužijo z virusom je večja verjetnost, da resno zbolijo, in če pa se nalezejo virusa, je tudi večja verjetnost, da bodo širili okužbo. Ob vsem tem pa jim maske otežujejo normalno dihanje ...Britanski strokovnjaki zato svetujejo nošenje zaščitnih mask, če lahko ljudje tako zaščitijo sebe in druge okoli sebe - vendar pri tem ne tvegajo svojega zdravja.Zato svetujejo uporabo mask tam, kjer je težko ohranjati fizično oddaljenost vsaj dva metra od drugih. Britanski strokovnjaki priporočajo, da ljudje nosijo maske in prekrivala v zaprtih prostorih, kjer socialno distanciranje ni mogoče in kjer boste v stiku z ljudmi, ki jih običajno ne srečate. Nošenje mask je najbolj pomembno, ko smo za kratek čas v zaprtih prostorih, na primer v javnem prevozu ali v nekaterih trgovinah., specialist za imunologijo in nalezljive bolezni na newyorški univerzi opozarja, da ljudje z boleznimi dihal, osebe s kožnimi težavami na obrazu ali vratu, otroci ali ljudje z demenco morda ne zmogli nositi mask tako kot ostali, predvsem pa ne dalj časa. Ljudje z dihalnimi težavami in slabimi pljuči so najbolj v precepu, saj masko verjetno potrebujejo bolj kot človek brez teh težav, vendar jim je morda skozi masko težko dihati.Tudi pri zdravih ljudeh utegnejo nastopiti težave poleti, ko bodo skozi masko vdihavali toplejši zrak in bo to lahko zelo neprijetno.Za otroke, mlajše od dveh let velja, da mask ne bi smeli nositi, prav tako ne tisti otroci, ki bi jih ne mogli imeti nadetih kot je potrebno.Kot tudi ne majhni otroci brez nadzora staršev, ki jih maska na obrazu moti, ali tisti s težavami pri dihanju.Zdi se, da je edino zares koristno priporočilo ljudem, ki imajo astmo ali druga pljučna obolenja, da so čim manj v stiku z ljudmi, ki jih ne poznajo.Kar seveda drži tudi za rekreativne športnike. Sicer pa, ko smo pri rekreaciji, ne pozabimo, da tesno prilegajoče maske ne le da lahko otežijo dihanje tudi za zdrave ljudi, pač pa, da je rekreacija z maskami čez usta in nos nevarna, pravzaprav zelo, zelo nevarna.Tega se ne počne! In o tem smo pisali.