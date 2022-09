Teze s kavča

Če bi se Martin Luther ukvarjal s telesno vadbo, bi morda na vrata cerkve pribil vsebino tega zapisa. Za rekreativca so nujni le redki odpustki – če pozna osnove svojega početja.

Kot vsaka stvar ima kavč slabe in dobre strani! Še posebno je dobrodošel, ko na njem počivamo po delu ali vadbi. Ne samo dobrodošel, pač pa nujen, kajti počitek omogoča, da telo kot odziv na vadbo zgradi nove strukture.

Na splošno lahko rečemo, da se učinek telesne aktivnosti lahko manifestira še potem, ko uporabimo kavč. V tem primeru je sinonim za počitek in ustrezno hrano.

Telesna aktivnost je zahtevna

Ko se lotimo telesne vadbe, se v vseh organih takoj povečajo potrebe po glukozi, takoj zatem, če vadba ni preveč intenzivna, tudi po maščobnih kislinah. Praviloma se pri vsaki vztrajnostni in uporovni (za moč) vadbi uporabljata oba vira energije. Razmerje uporabe virov glukoze in maščobnih substratov je odvisno od trajanja in intenzivnosti vadbe. In ne boste verjeli, v primerjavi z moškimi ženske bolj učinkovito uporabljajo maščobe kot vir energije.

Telo najprej porablja lastne vire energije. To so predvsem glikogen, maščobne kisline v krvi, mišicah in maščevju. Kadar na začetku vadbe ni glikogena, se v energijsko oskrbo vključijo tudi aminokisline. To pomeni, da se razgrajujejo. Kadar vadba traja dlje časa, je potreben vnos virov glukoze s hrano (v obliki ogljikovih hidratov). Koliko, je odvisno predvsem od trajanja napora in njegove intenzivnosti. Pomembni so lahko še drugi dejavniki, ki so povezani z zdravjem, hormonsko sliko, okoljskimi razmerami, spretnostjo posameznika itd.

Hkrati s povečanjem hitrosti presnove se poveča tudi obremenitev srčno-žilnega sistema, dihal ...

Zelo živahen postane promet v imunskem in hormonskem sistemu; zanimivo je, da pri neposrednem odzivu na vadbo sodelujejo tudi prebavila.

Vadba je stres

Odziv na vadbo v veliki meri posnema odziv telesa na stres. Zato vemo, da vseh potreb organizma ne moremo podpreti med samo vadbo in telo je vseskozi vsaj malo v minusu. Lahko pa je tudi v zelo velikem minusu, kadar ne upoštevamo priporočil športne prehrane in mehanizmov »vadbe črevesa«. Strategija »vadbe črevesa« je zanimiv koncept, ki ga poznamo tudi iz zdravljenja bolnikov s kratkim črevesom. Ta zanimiva strategija poveča zmožnosti vnosa dodatnih presnovnih substratov v vadbo prek črevesa. Deluje tako, da po posebnem protokolu postopno navajamo prebavila na večje vnose hrane pred vadbo in vnose ogljikovih hidratov (in vodnih virov). »Vadba črevesa« lahko traja do šest mesecev in je dokazano učinkovita.

Nauk: če hočete na tekmi varno in učinkovito uživati potrebno tekočino in hranilne vire ogljikovih hidratov, potem vadite vnos hrane pred vadbo in med njo vsaj nekaj mesecev. Sopojav tega bo, da bo tudi vadba bolj učinkovita. To je še dodaten razlog, da pozabite na vse diete, ki niso ravno medicinsko osnovane.

Stres zahteva regeneracijo

Po vadbi je čas za obnovo učinkov stresa na telo. Akutno, to je takojšnjo, in kronično, to je dolgoročno prilagoditev na vadbo, lahko telo izvede le z ustreznimi tehnikami regeneracije. Po zelo zahtevnih preizkušnjah je treba telo najprej umiriti. Kot kolesarji na dirkah, ki poganjajo pedala še kar nekaj časa po tem, ko so že zdrveli skozi cilj. Seveda lahkotno! Medtem že vnašajo tekočino in potrebna hranila. Če pogledate nalepke na stekleničkah, ki jih pijejo, se pri tem javno zdravje drži za glavo, če ve, za kaj gre. Ker so po hudih naporih zdelana tudi prebavila, je treba v takšnih primerih obnovo energijskih zalog začeti z res lahko prebavljivimi viri ogljikovih hidratov (beri sladkorjev). Torej, prepovedane sladke pijače lahko pijete le po daljšem in hujšem naporu.

To lahko počnete tudi na kavču. Ni pa dobro, da to počnete na kavču, kadar ste bili le na lahkotnem teku. Takrat pijte vodo in pojejte lahek obrok.

Na kavču lahko počnete še številne druge stvari, ki spadajo v domeno regeneracije. Spite, berete knjige med počitkom in še kaj.

To pa prepuščam vaši domišljiji – in vas lepo pozdravljam. S kavča.